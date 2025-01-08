SinyallerBölümler
Rizal Surya Rin Tohir

Swingtrade

Rizal Surya Rin Tohir
0 inceleme
Güvenilirlik
38 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Headway-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
144 (74.61%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (25.39%)
En iyi işlem:
57.28 USD
En kötü işlem:
-19.71 USD
Brüt kâr:
869.70 USD (44 849 pips)
Brüt zarar:
-417.52 USD (22 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.79 USD (10)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
56.56%
Maks. mevduat yükü:
2.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.26
Alış işlemleri:
118 (61.14%)
Satış işlemleri:
75 (38.86%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
6.04 USD
Ortalama zarar:
-8.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.82 USD (3)
Aylık büyüme:
1.28%
Yıllık tahmin:
16.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.51 USD
Maksimum:
48.82 USD (1.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.51% (48.82 USD)
Varlığa göre:
5.35% (162.54 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 20
EURUSD 17
USDJPY 13
USDCAD 12
AUDNZD 12
GBPAUD 11
AUDUSD 10
GBPJPY 10
EURJPY 10
USDCHF 9
AUDCHF 8
EURAUD 7
GBPCAD 6
AUDCAD 6
CADJPY 5
CHFJPY 5
EURCAD 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
CADCHF 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
NZDCAD 3
XAUUSD 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
EURNZD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 88
EURUSD 84
USDJPY 11
USDCAD 42
AUDNZD 33
GBPAUD 22
AUDUSD 50
GBPJPY 31
EURJPY 42
USDCHF 56
AUDCHF 30
EURAUD 12
GBPCAD 26
AUDCAD -8
CADJPY 4
CHFJPY -3
EURCAD -6
AUDJPY 1
EURGBP -7
CADCHF 13
NZDCHF -5
NZDJPY -11
NZDCAD -12
XAUUSD -2
GBPCHF -30
EURCHF -8
EURNZD -10
GBPNZD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 213
EURUSD 5K
USDJPY 2.4K
USDCAD 1.4K
AUDNZD 1.1K
GBPAUD -2.5K
AUDUSD 1.2K
GBPJPY 2.7K
EURJPY 1.6K
USDCHF 2.1K
AUDCHF 771
EURAUD 1.5K
GBPCAD 2K
AUDCAD 926
CADJPY 548
CHFJPY 698
EURCAD 321
AUDJPY 509
EURGBP 543
CADCHF 226
NZDCHF 68
NZDJPY 228
NZDCAD -535
XAUUSD -65
GBPCHF -696
EURCHF 20
EURNZD -432
GBPNZD 304
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +57.28 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.24 × 21
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
İnceleme yok
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.01 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.14 07:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.16 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 21:18
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Swingtrade
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
2.8K
USD
38
0%
193
74%
57%
2.08
2.34
USD
5%
1:500
