İşlemler:
193
Kârla kapanan işlemler:
144 (74.61%)
Zararla kapanan işlemler:
49 (25.39%)
En iyi işlem:
57.28 USD
En kötü işlem:
-19.71 USD
Brüt kâr:
869.70 USD (44 849 pips)
Brüt zarar:
-417.52 USD (22 988 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (33.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
156.79 USD (10)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
56.56%
Maks. mevduat yükü:
2.16%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
9.26
Alış işlemleri:
118 (61.14%)
Satış işlemleri:
75 (38.86%)
Kâr faktörü:
2.08
Beklenen getiri:
2.34 USD
Ortalama kâr:
6.04 USD
Ortalama zarar:
-8.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-19.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-48.82 USD (3)
Aylık büyüme:
1.28%
Yıllık tahmin:
16.37%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
19.51 USD
Maksimum:
48.82 USD (1.51%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.51% (48.82 USD)
Varlığa göre:
5.35% (162.54 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|17
|USDJPY
|13
|USDCAD
|12
|AUDNZD
|12
|GBPAUD
|11
|AUDUSD
|10
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|10
|USDCHF
|9
|AUDCHF
|8
|EURAUD
|7
|GBPCAD
|6
|AUDCAD
|6
|CADJPY
|5
|CHFJPY
|5
|EURCAD
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|NZDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|88
|EURUSD
|84
|USDJPY
|11
|USDCAD
|42
|AUDNZD
|33
|GBPAUD
|22
|AUDUSD
|50
|GBPJPY
|31
|EURJPY
|42
|USDCHF
|56
|AUDCHF
|30
|EURAUD
|12
|GBPCAD
|26
|AUDCAD
|-8
|CADJPY
|4
|CHFJPY
|-3
|EURCAD
|-6
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|-7
|CADCHF
|13
|NZDCHF
|-5
|NZDJPY
|-11
|NZDCAD
|-12
|XAUUSD
|-2
|GBPCHF
|-30
|EURCHF
|-8
|EURNZD
|-10
|GBPNZD
|9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|213
|EURUSD
|5K
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|1.1K
|GBPAUD
|-2.5K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPJPY
|2.7K
|EURJPY
|1.6K
|USDCHF
|2.1K
|AUDCHF
|771
|EURAUD
|1.5K
|GBPCAD
|2K
|AUDCAD
|926
|CADJPY
|548
|CHFJPY
|698
|EURCAD
|321
|AUDJPY
|509
|EURGBP
|543
|CADCHF
|226
|NZDCHF
|68
|NZDJPY
|228
|NZDCAD
|-535
|XAUUSD
|-65
|GBPCHF
|-696
|EURCHF
|20
|EURNZD
|-432
|GBPNZD
|304
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +57.28 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +33.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -19.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
Coinexx-Live
|0.00 × 30
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 10
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
|0.24 × 21
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
Exness-Real33
|1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
