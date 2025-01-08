SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Swingtrade
Rizal Surya Rin Tohir

Swingtrade

Rizal Surya Rin Tohir
0 avis
Fiabilité
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 16%
Headway-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
193
Bénéfice trades:
144 (74.61%)
Perte trades:
49 (25.39%)
Meilleure transaction:
57.28 USD
Pire transaction:
-19.71 USD
Bénéfice brut:
869.70 USD (44 849 pips)
Perte brute:
-417.52 USD (22 988 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (33.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
156.79 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
56.56%
Charge de dépôt maximale:
2.16%
Dernier trade:
13 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
9.26
Longs trades:
118 (61.14%)
Courts trades:
75 (38.86%)
Facteur de profit:
2.08
Rendement attendu:
2.34 USD
Bénéfice moyen:
6.04 USD
Perte moyenne:
-8.52 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-19.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-48.82 USD (3)
Croissance mensuelle:
1.32%
Prévision annuelle:
16.37%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
19.51 USD
Maximal:
48.82 USD (1.51%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.51% (48.82 USD)
Par fonds propres:
5.35% (162.54 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 20
EURUSD 17
USDJPY 13
USDCAD 12
AUDNZD 12
GBPAUD 11
AUDUSD 10
GBPJPY 10
EURJPY 10
USDCHF 9
AUDCHF 8
EURAUD 7
GBPCAD 6
AUDCAD 6
CADJPY 5
CHFJPY 5
EURCAD 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
CADCHF 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
NZDCAD 3
XAUUSD 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
EURNZD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 88
EURUSD 84
USDJPY 11
USDCAD 42
AUDNZD 33
GBPAUD 22
AUDUSD 50
GBPJPY 31
EURJPY 42
USDCHF 56
AUDCHF 30
EURAUD 12
GBPCAD 26
AUDCAD -8
CADJPY 4
CHFJPY -3
EURCAD -6
AUDJPY 1
EURGBP -7
CADCHF 13
NZDCHF -5
NZDJPY -11
NZDCAD -12
XAUUSD -2
GBPCHF -30
EURCHF -8
EURNZD -10
GBPNZD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 213
EURUSD 5K
USDJPY 2.4K
USDCAD 1.4K
AUDNZD 1.1K
GBPAUD -2.5K
AUDUSD 1.2K
GBPJPY 2.7K
EURJPY 1.6K
USDCHF 2.1K
AUDCHF 771
EURAUD 1.5K
GBPCAD 2K
AUDCAD 926
CADJPY 548
CHFJPY 698
EURCAD 321
AUDJPY 509
EURGBP 543
CADCHF 226
NZDCHF 68
NZDJPY 228
NZDCAD -535
XAUUSD -65
GBPCHF -696
EURCHF 20
EURNZD -432
GBPNZD 304
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +57.28 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +33.13 USD
Perte consécutive maximale: -19.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Headway-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.24 × 21
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
17 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.01 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.14 07:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.16 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 21:18
Share of days for 80% of growth is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Swingtrade
30 USD par mois
16%
0
0
USD
2.8K
USD
38
0%
193
74%
57%
2.08
2.34
USD
5%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.