- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
193
Profit Trade:
144 (74.61%)
Loss Trade:
49 (25.39%)
Best Trade:
57.28 USD
Worst Trade:
-19.71 USD
Profitto lordo:
869.70 USD (44 849 pips)
Perdita lorda:
-417.52 USD (22 988 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (33.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.79 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
56.56%
Massimo carico di deposito:
2.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
118 (61.14%)
Short Trade:
75 (38.86%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
6.04 USD
Perdita media:
-8.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.82 USD (3)
Crescita mensile:
1.28%
Previsione annuale:
16.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.51 USD
Massimale:
48.82 USD (1.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.51% (48.82 USD)
Per equità:
5.35% (162.54 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|20
|EURUSD
|17
|USDJPY
|13
|USDCAD
|12
|AUDNZD
|12
|GBPAUD
|11
|AUDUSD
|10
|GBPJPY
|10
|EURJPY
|10
|USDCHF
|9
|AUDCHF
|8
|EURAUD
|7
|GBPCAD
|6
|AUDCAD
|6
|CADJPY
|5
|CHFJPY
|5
|EURCAD
|4
|AUDJPY
|4
|EURGBP
|4
|CADCHF
|3
|NZDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|NZDCAD
|3
|XAUUSD
|2
|GBPCHF
|2
|EURCHF
|2
|EURNZD
|1
|GBPNZD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|88
|EURUSD
|84
|USDJPY
|11
|USDCAD
|42
|AUDNZD
|33
|GBPAUD
|22
|AUDUSD
|50
|GBPJPY
|31
|EURJPY
|42
|USDCHF
|56
|AUDCHF
|30
|EURAUD
|12
|GBPCAD
|26
|AUDCAD
|-8
|CADJPY
|4
|CHFJPY
|-3
|EURCAD
|-6
|AUDJPY
|1
|EURGBP
|-7
|CADCHF
|13
|NZDCHF
|-5
|NZDJPY
|-11
|NZDCAD
|-12
|XAUUSD
|-2
|GBPCHF
|-30
|EURCHF
|-8
|EURNZD
|-10
|GBPNZD
|9
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|213
|EURUSD
|5K
|USDJPY
|2.4K
|USDCAD
|1.4K
|AUDNZD
|1.1K
|GBPAUD
|-2.5K
|AUDUSD
|1.2K
|GBPJPY
|2.7K
|EURJPY
|1.6K
|USDCHF
|2.1K
|AUDCHF
|771
|EURAUD
|1.5K
|GBPCAD
|2K
|AUDCAD
|926
|CADJPY
|548
|CHFJPY
|698
|EURCAD
|321
|AUDJPY
|509
|EURGBP
|543
|CADCHF
|226
|NZDCHF
|68
|NZDJPY
|228
|NZDCAD
|-535
|XAUUSD
|-65
|GBPCHF
|-696
|EURCHF
|20
|EURNZD
|-432
|GBPNZD
|304
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +57.28 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.13 USD
Massima perdita consecutiva: -19.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 18
|
LiteFinance-ECN3.com
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live31
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live07
|0.00 × 20
|
Coinexx-Live
|0.00 × 30
|
xChief-DirectFX
|0.00 × 9
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 2
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 10
|
GoMarkets-Real 10
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.02 × 207
|
FusionMarkets-Live 2
|0.24 × 21
|
ICMarketsSC-Live33
|0.28 × 94
|
VantageInternational-Live 16
|0.33 × 21
|
Axi-US05-Live
|0.36 × 78
|
Coinexx-Demo
|0.44 × 223
|
ICTrading-Live32
|0.74 × 38
|
ECMarkets-Live02
|0.82 × 114
|
Exness-Real33
|1.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Live12
|1.05 × 42
|
RoboForex-ProCent-3
|1.27 × 15
|
RoboForex-Prime
|1.69 × 26
|
Axi-US02-Live
|1.87 × 204
17 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
2.8K
USD
USD
38
0%
193
74%
57%
2.08
2.34
USD
USD
5%
1:500