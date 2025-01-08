SegnaliSezioni
Rizal Surya Rin Tohir

Swingtrade

Rizal Surya Rin Tohir
0 recensioni
Affidabilità
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Headway-Real
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
193
Profit Trade:
144 (74.61%)
Loss Trade:
49 (25.39%)
Best Trade:
57.28 USD
Worst Trade:
-19.71 USD
Profitto lordo:
869.70 USD (44 849 pips)
Perdita lorda:
-417.52 USD (22 988 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (33.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
156.79 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.25
Attività di trading:
56.56%
Massimo carico di deposito:
2.16%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
9.26
Long Trade:
118 (61.14%)
Short Trade:
75 (38.86%)
Fattore di profitto:
2.08
Profitto previsto:
2.34 USD
Profitto medio:
6.04 USD
Perdita media:
-8.52 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-19.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-48.82 USD (3)
Crescita mensile:
1.28%
Previsione annuale:
16.37%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
19.51 USD
Massimale:
48.82 USD (1.51%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.51% (48.82 USD)
Per equità:
5.35% (162.54 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 20
EURUSD 17
USDJPY 13
USDCAD 12
AUDNZD 12
GBPAUD 11
AUDUSD 10
GBPJPY 10
EURJPY 10
USDCHF 9
AUDCHF 8
EURAUD 7
GBPCAD 6
AUDCAD 6
CADJPY 5
CHFJPY 5
EURCAD 4
AUDJPY 4
EURGBP 4
CADCHF 3
NZDCHF 3
NZDJPY 3
NZDCAD 3
XAUUSD 2
GBPCHF 2
EURCHF 2
EURNZD 1
GBPNZD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 88
EURUSD 84
USDJPY 11
USDCAD 42
AUDNZD 33
GBPAUD 22
AUDUSD 50
GBPJPY 31
EURJPY 42
USDCHF 56
AUDCHF 30
EURAUD 12
GBPCAD 26
AUDCAD -8
CADJPY 4
CHFJPY -3
EURCAD -6
AUDJPY 1
EURGBP -7
CADCHF 13
NZDCHF -5
NZDJPY -11
NZDCAD -12
XAUUSD -2
GBPCHF -30
EURCHF -8
EURNZD -10
GBPNZD 9
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 213
EURUSD 5K
USDJPY 2.4K
USDCAD 1.4K
AUDNZD 1.1K
GBPAUD -2.5K
AUDUSD 1.2K
GBPJPY 2.7K
EURJPY 1.6K
USDCHF 2.1K
AUDCHF 771
EURAUD 1.5K
GBPCAD 2K
AUDCAD 926
CADJPY 548
CHFJPY 698
EURCAD 321
AUDJPY 509
EURGBP 543
CADCHF 226
NZDCHF 68
NZDJPY 228
NZDCAD -535
XAUUSD -65
GBPCHF -696
EURCHF 20
EURNZD -432
GBPNZD 304
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +57.28 USD
Worst Trade: -20 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +33.13 USD
Massima perdita consecutiva: -19.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FusionMarkets-Live
0.00 × 18
LiteFinance-ECN3.com
0.00 × 2
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live31
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
Coinexx-Live
0.00 × 30
xChief-DirectFX
0.00 × 9
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 2
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 10
GoMarkets-Real 10
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.02 × 207
FusionMarkets-Live 2
0.24 × 21
ICMarketsSC-Live33
0.28 × 94
VantageInternational-Live 16
0.33 × 21
Axi-US05-Live
0.36 × 78
Coinexx-Demo
0.44 × 223
ICTrading-Live32
0.74 × 38
ECMarkets-Live02
0.82 × 114
Exness-Real33
1.00 × 4
TradeMaxGlobal-Live12
1.05 × 42
RoboForex-ProCent-3
1.27 × 15
RoboForex-Prime
1.69 × 26
Axi-US02-Live
1.87 × 204
17 più
Non ci sono recensioni
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.19 07:33
No swaps are charged
2025.08.14 14:14
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 00:16
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.23 12:09
No swaps are charged
2025.04.22 14:16
No swaps are charged on the signal account
2025.04.17 07:42
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.03 10:12
No swaps are charged
2025.04.01 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.30 22:59
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.28 17:13
No swaps are charged on the signal account
2025.03.14 07:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.03.04 01:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.27 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.18 04:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.18 00:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.16 11:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.30 21:18
Share of days for 80% of growth is too low
