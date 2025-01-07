- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
165 (72.05%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (27.95%)
En iyi işlem:
45.00 USD
En kötü işlem:
-131.16 USD
Brüt kâr:
836.16 USD (49 298 pips)
Brüt zarar:
-751.20 USD (59 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (209.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.42 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
11.88%
Maks. mevduat yükü:
6.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
120 (52.40%)
Satış işlemleri:
109 (47.60%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
5.07 USD
Ortalama zarar:
-11.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-57.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.16 USD (1)
Aylık büyüme:
-15.46%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
194.37 USD (15.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.83% (194.22 USD)
Varlığa göre:
12.31% (38.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|277
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +45.00 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +209.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.20 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 39
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 8
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-21%
0
0
USD
USD
318
USD
USD
38
89%
229
72%
12%
1.11
0.37
USD
USD
39%
1:500