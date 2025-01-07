SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Strength Shawn Evo Master
Dewi Suryati Sukamto

Strength Shawn Evo Master

Dewi Suryati Sukamto
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -21%
FBS-Real-9
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
229
Kârla kapanan işlemler:
165 (72.05%)
Zararla kapanan işlemler:
64 (27.95%)
En iyi işlem:
45.00 USD
En kötü işlem:
-131.16 USD
Brüt kâr:
836.16 USD (49 298 pips)
Brüt zarar:
-751.20 USD (59 986 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (209.42 USD)
Maksimum ardışık kâr:
209.42 USD (15)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
11.88%
Maks. mevduat yükü:
6.38%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
7
Ort. tutma süresi:
3 saat
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
120 (52.40%)
Satış işlemleri:
109 (47.60%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.37 USD
Ortalama kâr:
5.07 USD
Ortalama zarar:
-11.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-57.20 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-131.16 USD (1)
Aylık büyüme:
-15.46%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
194.37 USD (15.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.83% (194.22 USD)
Varlığa göre:
12.31% (38.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 225
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 74
EURUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -11K
EURUSD 277
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.00 USD
En kötü işlem: -131 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +209.42 USD
Maksimum ardışık zarar: -57.20 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
XMGlobal-Real 24
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 39
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 8
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
97 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.05 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 00:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.94% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 20:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 09:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 10:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.08 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.08 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
