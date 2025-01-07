- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
229
Profit Trade:
165 (72.05%)
Loss Trade:
64 (27.95%)
Best Trade:
45.00 USD
Worst Trade:
-131.16 USD
Profitto lordo:
836.16 USD (49 298 pips)
Perdita lorda:
-751.20 USD (59 986 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (209.42 USD)
Massimo profitto consecutivo:
209.42 USD (15)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
11.88%
Massimo carico di deposito:
6.38%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
9
Tempo di attesa medio:
3 ore
Fattore di recupero:
0.44
Long Trade:
120 (52.40%)
Short Trade:
109 (47.60%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.37 USD
Profitto medio:
5.07 USD
Perdita media:
-11.74 USD
Massime perdite consecutive:
4 (-57.20 USD)
Massima perdita consecutiva:
-131.16 USD (1)
Crescita mensile:
-15.35%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
194.37 USD (15.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
38.83% (194.22 USD)
Per equità:
12.31% (38.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|225
|EURUSD
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|74
|EURUSD
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-11K
|EURUSD
|277
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +45.00 USD
Worst Trade: -131 USD
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +209.42 USD
Massima perdita consecutiva: -57.20 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 1
|
OctaFX-Real5
|0.00 × 2
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live15
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 1
|
GoMarkets-Real 1
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 24
|0.00 × 1
|
PowerTrade-Real
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 39
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 1
|
TitanFX-03
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 4
|
AJFFinancialServices-Live
|0.00 × 8
|
Just2Trade-Real2
|0.00 × 4
|
TradersWay-Live
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Edge04
|0.00 × 1
|
MEXIntGroup-Real
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
97 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-21%
0
0
USD
USD
318
USD
USD
38
89%
229
72%
12%
1.11
0.37
USD
USD
39%
1:500