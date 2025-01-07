SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Strength Shawn Evo Master
Dewi Suryati Sukamto

Strength Shawn Evo Master

Dewi Suryati Sukamto
0 avis
38 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -22%
FBS-Real-9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
228
Bénéfice trades:
164 (71.92%)
Perte trades:
64 (28.07%)
Meilleure transaction:
45.00 USD
Pire transaction:
-131.16 USD
Bénéfice brut:
831.70 USD (48 852 pips)
Perte brute:
-751.20 USD (59 986 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (209.42 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
209.42 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
11.88%
Charge de dépôt maximale:
6.38%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
9
Temps de détention moyen:
3 heures
Facteur de récupération:
0.41
Longs trades:
119 (52.19%)
Courts trades:
109 (47.81%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.35 USD
Bénéfice moyen:
5.07 USD
Perte moyenne:
-11.74 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-57.20 USD)
Perte consécutive maximale:
-131.16 USD (1)
Croissance mensuelle:
-16.54%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
89%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
194.37 USD (15.34%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.83% (194.22 USD)
Par fonds propres:
12.31% (38.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 224
EURUSD 4
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 69
EURUSD 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -11K
EURUSD 277
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.00 USD
Pire transaction: -131 USD
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +209.42 USD
Perte consécutive maximale: -57.20 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

GerchikCo-Gerchik and Co Ltd.
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.00 × 1
Pepperstone-Edge12
0.00 × 1
OctaFX-Real5
0.00 × 2
FPMarkets-Live2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 3 Server
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 1
GoMarkets-Real 1
0.00 × 1
FPMarkets-Live3
0.00 × 2
XMGlobal-Real 24
0.00 × 1
PowerTrade-Real
0.00 × 1
XMGlobal-Real 39
0.00 × 2
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarkets-Live06
0.00 × 1
TitanFX-03
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.00 × 4
AJFFinancialServices-Live
0.00 × 8
Just2Trade-Real2
0.00 × 4
TradersWay-Live
0.00 × 3
Pepperstone-Edge04
0.00 × 1
MEXIntGroup-Real
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 1
97 plus...
Aucun avis
2025.08.05 11:47
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 13:51
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.48% of days out of 207 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.11 00:54
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.54% of days out of 186 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.10 13:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.07 02:02
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.55% of days out of 182 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.25 13:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 02:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.59% of days out of 169 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 01:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.12 10:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.64% of days out of 157 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.11 13:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.94% of days out of 127 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 16:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.24 06:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.24 00:16
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 20:48
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 3.96% of days out of 101 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.15 09:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.09 10:48
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.04.08 13:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.08 09:30
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Strength Shawn Evo Master
30 USD par mois
-22%
0
0
USD
314
USD
38
89%
228
71%
12%
1.10
0.35
USD
39%
1:500
Copier

