Yan Chen

ChenSwissquote

Yan Chen
0 inceleme
Güvenilirlik
354 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2019 43%
Swissquote-Live3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 230
Kârla kapanan işlemler:
1 291 (57.89%)
Zararla kapanan işlemler:
939 (42.11%)
En iyi işlem:
233.19 USD
En kötü işlem:
-753.88 USD
Brüt kâr:
15 819.98 USD (990 967 pips)
Brüt zarar:
-13 071.63 USD (797 091 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
18 (162.88 USD)
Maksimum ardışık kâr:
509.78 USD (7)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
97.06%
Maks. mevduat yükü:
24.29%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
51
Ort. tutma süresi:
11 gün
Düzelme faktörü:
1.45
Alış işlemleri:
1 141 (51.17%)
Satış işlemleri:
1 089 (48.83%)
Kâr faktörü:
1.21
Beklenen getiri:
1.23 USD
Ortalama kâr:
12.25 USD
Ortalama zarar:
-13.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-260.64 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 155.19 USD (2)
Aylık büyüme:
5.13%
Yıllık tahmin:
62.29%
Algo alım-satım:
90%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
31.16 USD
Maksimum:
1 894.67 USD (22.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.92% (1 894.67 USD)
Varlığa göre:
16.55% (529.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 583
USDJPY 459
GBPAUD 445
EURGBP 269
AUDJPY 120
GBPUSD 89
EURJPY 79
EURAUD 50
GBPJPY 38
AUDUSD 29
EURCHF 15
USDCHF 13
USDCAD 11
CADJPY 6
GBPCHF 6
NZDUSD 4
EURNZD 4
EURCAD 3
CHFJPY 3
XAUUSD 3
GBPNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 173
USDJPY -603
GBPAUD 949
EURGBP 555
AUDJPY 874
GBPUSD -401
EURJPY -85
EURAUD 244
GBPJPY 722
AUDUSD -60
EURCHF -69
USDCHF 211
USDCAD 17
CADJPY -7
GBPCHF 89
NZDUSD -13
EURNZD 16
EURCAD 36
CHFJPY -25
XAUUSD 4
GBPNZD 120
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 11K
USDJPY 4.5K
GBPAUD 73K
EURGBP 18K
AUDJPY 46K
GBPUSD -17K
EURJPY 6.8K
EURAUD 21K
GBPJPY 29K
AUDUSD -7.2K
EURCHF -4.9K
USDCHF -5K
USDCAD 1.9K
CADJPY 583
GBPCHF -2.4K
NZDUSD -1K
EURNZD 607
EURCAD 1.4K
CHFJPY -3.6K
XAUUSD 3.8K
GBPNZD 4.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +233.19 USD
En kötü işlem: -754 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +162.88 USD
Maksimum ardışık zarar: -260.64 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Live3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 18
RoboForex-ProCent
0.06 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 190
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.30 × 43
AMarkets-Real
0.56 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
FXChoice-Classic Live
0.59 × 17
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.64 × 11
Pepperstone-Edge03
2.87 × 31
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
Swissquote-Live2
5.26 × 95
InstaForex-UK.com
7.29 × 7
Weltrade-Live
7.86 × 7
SwissquoteLtd-Live
11.69 × 80
Swissquote-Real1
16.19 × 52
一个多货币对冲策略，期待与大家多交流，谢谢。
İnceleme yok
2025.09.12 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 03:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 13:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 16:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.22 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 19:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 09:59
Trading operations on the account were performed for only 161 days. This comprises 7.43% of days out of the 2167 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 09:59
80% of trades performed within 84 days. This comprises 3.88% of days out of the 2167 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 09:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.18% of days out of 2167 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.