SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ChenSwissquote
Yan Chen

ChenSwissquote

Yan Chen
0 recensioni
Affidabilità
354 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2019 43%
Swissquote-Live3
1:100
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 230
Profit Trade:
1 291 (57.89%)
Loss Trade:
939 (42.11%)
Best Trade:
233.19 USD
Worst Trade:
-753.88 USD
Profitto lordo:
15 819.98 USD (990 967 pips)
Perdita lorda:
-13 071.63 USD (797 091 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (162.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
509.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.06%
Massimo carico di deposito:
24.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
1 141 (51.17%)
Short Trade:
1 089 (48.83%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
12.25 USD
Perdita media:
-13.92 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-260.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 155.19 USD (2)
Crescita mensile:
5.13%
Previsione annuale:
62.29%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.16 USD
Massimale:
1 894.67 USD (22.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.92% (1 894.67 USD)
Per equità:
16.55% (529.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 583
USDJPY 459
GBPAUD 445
EURGBP 269
AUDJPY 120
GBPUSD 89
EURJPY 79
EURAUD 50
GBPJPY 38
AUDUSD 29
EURCHF 15
USDCHF 13
USDCAD 11
CADJPY 6
GBPCHF 6
NZDUSD 4
EURNZD 4
EURCAD 3
CHFJPY 3
XAUUSD 3
GBPNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 173
USDJPY -603
GBPAUD 949
EURGBP 555
AUDJPY 874
GBPUSD -401
EURJPY -85
EURAUD 244
GBPJPY 722
AUDUSD -60
EURCHF -69
USDCHF 211
USDCAD 17
CADJPY -7
GBPCHF 89
NZDUSD -13
EURNZD 16
EURCAD 36
CHFJPY -25
XAUUSD 4
GBPNZD 120
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 11K
USDJPY 4.5K
GBPAUD 73K
EURGBP 18K
AUDJPY 46K
GBPUSD -17K
EURJPY 6.8K
EURAUD 21K
GBPJPY 29K
AUDUSD -7.2K
EURCHF -4.9K
USDCHF -5K
USDCAD 1.9K
CADJPY 583
GBPCHF -2.4K
NZDUSD -1K
EURNZD 607
EURCAD 1.4K
CHFJPY -3.6K
XAUUSD 3.8K
GBPNZD 4.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +233.19 USD
Worst Trade: -754 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +162.88 USD
Massima perdita consecutiva: -260.64 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 18
RoboForex-ProCent
0.06 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 190
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.30 × 43
AMarkets-Real
0.56 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
FXChoice-Classic Live
0.59 × 17
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.64 × 11
Pepperstone-Edge03
2.87 × 31
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
Swissquote-Live2
5.26 × 95
InstaForex-UK.com
7.29 × 7
Weltrade-Live
7.86 × 7
SwissquoteLtd-Live
11.69 × 80
Swissquote-Real1
16.19 × 52
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
一个多货币对冲策略，期待与大家多交流，谢谢。
Non ci sono recensioni
2025.09.12 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 03:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 13:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 16:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.22 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 19:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 09:59
Trading operations on the account were performed for only 161 days. This comprises 7.43% of days out of the 2167 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 09:59
80% of trades performed within 84 days. This comprises 3.88% of days out of the 2167 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 09:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.18% of days out of 2167 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ChenSwissquote
30USD al mese
43%
0
0
USD
3.4K
USD
354
90%
2 230
57%
97%
1.21
1.23
USD
42%
1:100
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.