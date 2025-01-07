- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 230
Profit Trade:
1 291 (57.89%)
Loss Trade:
939 (42.11%)
Best Trade:
233.19 USD
Worst Trade:
-753.88 USD
Profitto lordo:
15 819.98 USD (990 967 pips)
Perdita lorda:
-13 071.63 USD (797 091 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (162.88 USD)
Massimo profitto consecutivo:
509.78 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
97.06%
Massimo carico di deposito:
24.29%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
51
Tempo di attesa medio:
11 giorni
Fattore di recupero:
1.45
Long Trade:
1 141 (51.17%)
Short Trade:
1 089 (48.83%)
Fattore di profitto:
1.21
Profitto previsto:
1.23 USD
Profitto medio:
12.25 USD
Perdita media:
-13.92 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-260.64 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 155.19 USD (2)
Crescita mensile:
5.13%
Previsione annuale:
62.29%
Algo trading:
90%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
31.16 USD
Massimale:
1 894.67 USD (22.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.92% (1 894.67 USD)
Per equità:
16.55% (529.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|583
|USDJPY
|459
|GBPAUD
|445
|EURGBP
|269
|AUDJPY
|120
|GBPUSD
|89
|EURJPY
|79
|EURAUD
|50
|GBPJPY
|38
|AUDUSD
|29
|EURCHF
|15
|USDCHF
|13
|USDCAD
|11
|CADJPY
|6
|GBPCHF
|6
|NZDUSD
|4
|EURNZD
|4
|EURCAD
|3
|CHFJPY
|3
|XAUUSD
|3
|GBPNZD
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|173
|USDJPY
|-603
|GBPAUD
|949
|EURGBP
|555
|AUDJPY
|874
|GBPUSD
|-401
|EURJPY
|-85
|EURAUD
|244
|GBPJPY
|722
|AUDUSD
|-60
|EURCHF
|-69
|USDCHF
|211
|USDCAD
|17
|CADJPY
|-7
|GBPCHF
|89
|NZDUSD
|-13
|EURNZD
|16
|EURCAD
|36
|CHFJPY
|-25
|XAUUSD
|4
|GBPNZD
|120
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|11K
|USDJPY
|4.5K
|GBPAUD
|73K
|EURGBP
|18K
|AUDJPY
|46K
|GBPUSD
|-17K
|EURJPY
|6.8K
|EURAUD
|21K
|GBPJPY
|29K
|AUDUSD
|-7.2K
|EURCHF
|-4.9K
|USDCHF
|-5K
|USDCAD
|1.9K
|CADJPY
|583
|GBPCHF
|-2.4K
|NZDUSD
|-1K
|EURNZD
|607
|EURCAD
|1.4K
|CHFJPY
|-3.6K
|XAUUSD
|3.8K
|GBPNZD
|4.4K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +233.19 USD
Worst Trade: -754 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +162.88 USD
Massima perdita consecutiva: -260.64 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Live3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 5
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 5
|
Tickmill-Live
|0.00 × 18
|
RoboForex-ProCent
|0.06 × 17
|
ICMarkets-Live02
|0.15 × 190
|
ICMarketsSC-Live06
|0.16 × 1648
|
ICMarketsSC-Live07
|0.20 × 541
|
Pepperstone-Edge07
|0.24 × 148
|
Swissquote-Live6
|0.30 × 43
|
AMarkets-Real
|0.56 × 52
|
ICMarketsSC-Live27
|0.59 × 2563
|
FXChoice-Classic Live
|0.59 × 17
|
Tickmill-Live10
|2.00 × 1
|
Divisa-Live
|2.64 × 11
|
Pepperstone-Edge03
|2.87 × 31
|
TMGM.TradeMax-Live7
|4.90 × 1999
|
Swissquote-Live2
|5.26 × 95
|
InstaForex-UK.com
|7.29 × 7
|
Weltrade-Live
|7.86 × 7
|
SwissquoteLtd-Live
|11.69 × 80
|
Swissquote-Real1
|16.19 × 52
一个多货币对冲策略，期待与大家多交流，谢谢。
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
43%
0
0
USD
USD
3.4K
USD
USD
354
90%
2 230
57%
97%
1.21
1.23
USD
USD
42%
1:100