Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo02 0.00 × 5 ICMarkets-Live14 0.00 × 5 Tickmill-Live 0.00 × 18 RoboForex-ProCent 0.06 × 17 ICMarkets-Live02 0.15 × 190 ICMarketsSC-Live06 0.16 × 1648 ICMarketsSC-Live07 0.20 × 541 Pepperstone-Edge07 0.24 × 148 Swissquote-Live6 0.30 × 43 AMarkets-Real 0.56 × 52 ICMarketsSC-Live27 0.59 × 2563 FXChoice-Classic Live 0.59 × 17 Tickmill-Live10 2.00 × 1 Divisa-Live 2.64 × 11 Pepperstone-Edge03 2.87 × 31 TMGM.TradeMax-Live7 4.90 × 1999 Swissquote-Live2 5.26 × 95 InstaForex-UK.com 7.29 × 7 Weltrade-Live 7.86 × 7 SwissquoteLtd-Live 11.69 × 80 Swissquote-Real1 16.19 × 52 s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou