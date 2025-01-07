SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ChenSwissquote
Yan Chen

ChenSwissquote

Yan Chen
0 avis
Fiabilité
354 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2019 43%
Swissquote-Live3
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 230
Bénéfice trades:
1 291 (57.89%)
Perte trades:
939 (42.11%)
Meilleure transaction:
233.19 USD
Pire transaction:
-753.88 USD
Bénéfice brut:
15 819.98 USD (990 967 pips)
Perte brute:
-13 071.63 USD (797 091 pips)
Gains consécutifs maximales:
18 (162.88 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
509.78 USD (7)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
97.06%
Charge de dépôt maximale:
24.29%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
51
Temps de détention moyen:
11 jours
Facteur de récupération:
1.45
Longs trades:
1 141 (51.17%)
Courts trades:
1 089 (48.83%)
Facteur de profit:
1.21
Rendement attendu:
1.23 USD
Bénéfice moyen:
12.25 USD
Perte moyenne:
-13.92 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-260.64 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 155.19 USD (2)
Croissance mensuelle:
5.13%
Prévision annuelle:
62.29%
Algo trading:
90%
Prélèvement par solde:
Absolu:
31.16 USD
Maximal:
1 894.67 USD (22.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.92% (1 894.67 USD)
Par fonds propres:
16.55% (529.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 583
USDJPY 459
GBPAUD 445
EURGBP 269
AUDJPY 120
GBPUSD 89
EURJPY 79
EURAUD 50
GBPJPY 38
AUDUSD 29
EURCHF 15
USDCHF 13
USDCAD 11
CADJPY 6
GBPCHF 6
NZDUSD 4
EURNZD 4
EURCAD 3
CHFJPY 3
XAUUSD 3
GBPNZD 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 173
USDJPY -603
GBPAUD 949
EURGBP 555
AUDJPY 874
GBPUSD -401
EURJPY -85
EURAUD 244
GBPJPY 722
AUDUSD -60
EURCHF -69
USDCHF 211
USDCAD 17
CADJPY -7
GBPCHF 89
NZDUSD -13
EURNZD 16
EURCAD 36
CHFJPY -25
XAUUSD 4
GBPNZD 120
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 11K
USDJPY 4.5K
GBPAUD 73K
EURGBP 18K
AUDJPY 46K
GBPUSD -17K
EURJPY 6.8K
EURAUD 21K
GBPJPY 29K
AUDUSD -7.2K
EURCHF -4.9K
USDCHF -5K
USDCAD 1.9K
CADJPY 583
GBPCHF -2.4K
NZDUSD -1K
EURNZD 607
EURCAD 1.4K
CHFJPY -3.6K
XAUUSD 3.8K
GBPNZD 4.4K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +233.19 USD
Pire transaction: -754 USD
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +162.88 USD
Perte consécutive maximale: -260.64 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Live3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Demo02
0.00 × 5
ICMarkets-Live14
0.00 × 5
Tickmill-Live
0.00 × 18
RoboForex-ProCent
0.06 × 17
ICMarkets-Live02
0.15 × 190
ICMarketsSC-Live06
0.16 × 1648
ICMarketsSC-Live07
0.20 × 541
Pepperstone-Edge07
0.24 × 148
Swissquote-Live6
0.30 × 43
AMarkets-Real
0.56 × 52
ICMarketsSC-Live27
0.59 × 2563
FXChoice-Classic Live
0.59 × 17
Tickmill-Live10
2.00 × 1
Divisa-Live
2.64 × 11
Pepperstone-Edge03
2.87 × 31
TMGM.TradeMax-Live7
4.90 × 1999
Swissquote-Live2
5.26 × 95
InstaForex-UK.com
7.29 × 7
Weltrade-Live
7.86 × 7
SwissquoteLtd-Live
11.69 × 80
Swissquote-Real1
16.19 × 52
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
一个多货币对冲策略，期待与大家多交流，谢谢。
Aucun avis
2025.09.12 15:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.08 10:08
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.15 03:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 13:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 04:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 16:57
Low trading activity - only 2 trades detected in the last month
2025.05.22 13:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.11 21:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.08 19:15
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.02 10:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.28 19:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.03 02:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.28 12:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.07 09:59
Trading operations on the account were performed for only 161 days. This comprises 7.43% of days out of the 2167 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 09:59
80% of trades performed within 84 days. This comprises 3.88% of days out of the 2167 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.07 09:59
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.18% of days out of 2167 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ChenSwissquote
30 USD par mois
43%
0
0
USD
3.4K
USD
354
90%
2 230
57%
97%
1.21
1.23
USD
42%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.