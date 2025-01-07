SinyallerBölümler
Gavin Ka Wai Lau

FF35 Flash BTC ETH Momentum Rider

Gavin Ka Wai Lau
0 inceleme
Güvenilirlik
37 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 1%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
334
Kârla kapanan işlemler:
154 (46.10%)
Zararla kapanan işlemler:
180 (53.89%)
En iyi işlem:
974.85 USD
En kötü işlem:
-537.70 USD
Brüt kâr:
41 469.52 USD (19 814 752 pips)
Brüt zarar:
-41 207.13 USD (19 790 966 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 550.27 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 152.03 USD (12)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
43.90%
Maks. mevduat yükü:
3.31%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
0.04
Alış işlemleri:
196 (58.68%)
Satış işlemleri:
138 (41.32%)
Kâr faktörü:
1.01
Beklenen getiri:
0.79 USD
Ortalama kâr:
269.28 USD
Ortalama zarar:
-228.93 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-3 977.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 977.67 USD (17)
Aylık büyüme:
11.32%
Yıllık tahmin:
137.38%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
5 561.03 USD
Maksimum:
6 773.22 USD (24.47%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
25.63% (6 699.54 USD)
Varlığa göre:
6.50% (1 620.28 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 258
ETHUSD 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -344
ETHUSD 607
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 109K
ETHUSD 37K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +974.85 USD
En kötü işlem: -538 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +2 550.27 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 977.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live33" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live33
21.80 × 30
İnceleme yok
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 256 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 03:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 20:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.26 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
FF35 Flash BTC ETH Momentum Rider
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
25K
USD
37
100%
334
46%
44%
1.00
0.79
USD
26%
1:500
