Gavin Ka Wai Lau

FF35 Flash BTC ETH Momentum Rider

Gavin Ka Wai Lau
0 avis
Fiabilité
37 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 1%
ICMarketsSC-Live33
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
334
Bénéfice trades:
154 (46.10%)
Perte trades:
180 (53.89%)
Meilleure transaction:
974.85 USD
Pire transaction:
-537.70 USD
Bénéfice brut:
41 469.52 USD (19 814 752 pips)
Perte brute:
-41 207.13 USD (19 790 966 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (2 550.27 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 152.03 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
43.90%
Charge de dépôt maximale:
3.31%
Dernier trade:
16 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
0.04
Longs trades:
196 (58.68%)
Courts trades:
138 (41.32%)
Facteur de profit:
1.01
Rendement attendu:
0.79 USD
Bénéfice moyen:
269.28 USD
Perte moyenne:
-228.93 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-3 977.67 USD)
Perte consécutive maximale:
-3 977.67 USD (17)
Croissance mensuelle:
11.32%
Prévision annuelle:
137.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
5 561.03 USD
Maximal:
6 773.22 USD (24.47%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
25.63% (6 699.54 USD)
Par fonds propres:
6.50% (1 620.28 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 258
ETHUSD 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -344
ETHUSD 607
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 109K
ETHUSD 37K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +974.85 USD
Pire transaction: -538 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +2 550.27 USD
Perte consécutive maximale: -3 977.67 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live33" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live33
21.80 × 30
Aucun avis
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 256 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 03:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 20:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.26 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
