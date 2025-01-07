SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FF35 Flash BTC ETH Momentum Rider
Gavin Ka Wai Lau

FF35 Flash BTC ETH Momentum Rider

Gavin Ka Wai Lau
0 recensioni
Affidabilità
37 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 1%
ICMarketsSC-Live33
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
154 (46.10%)
Loss Trade:
180 (53.89%)
Best Trade:
974.85 USD
Worst Trade:
-537.70 USD
Profitto lordo:
41 469.52 USD (19 814 752 pips)
Perdita lorda:
-41 207.13 USD (19 790 966 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 550.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 152.03 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
43.90%
Massimo carico di deposito:
3.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
196 (58.68%)
Short Trade:
138 (41.32%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
269.28 USD
Perdita media:
-228.93 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-3 977.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 977.67 USD (17)
Crescita mensile:
11.32%
Previsione annuale:
137.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 561.03 USD
Massimale:
6 773.22 USD (24.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.63% (6 699.54 USD)
Per equità:
6.50% (1 620.28 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 258
ETHUSD 76
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -344
ETHUSD 607
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 109K
ETHUSD 37K
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +974.85 USD
Worst Trade: -538 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +2 550.27 USD
Massima perdita consecutiva: -3 977.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live33
21.80 × 30
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.25 19:01
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 256 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 15:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.23 03:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.39% of days out of 254 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.01 22:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.30 23:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 20:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 16:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.11 12:17
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 03:20
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.47% of days out of 211 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.06 15:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.25 03:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 09:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.11 06:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.56% of days out of 180 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 17:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.20 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.30 01:35
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.27 20:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.18 20:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.16 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.26 15:48
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FF35 Flash BTC ETH Momentum Rider
30USD al mese
1%
0
0
USD
25K
USD
37
100%
334
46%
44%
1.00
0.79
USD
26%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.