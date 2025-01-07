- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
334
Profit Trade:
154 (46.10%)
Loss Trade:
180 (53.89%)
Best Trade:
974.85 USD
Worst Trade:
-537.70 USD
Profitto lordo:
41 469.52 USD (19 814 752 pips)
Perdita lorda:
-41 207.13 USD (19 790 966 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 550.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 152.03 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
43.90%
Massimo carico di deposito:
3.31%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
0.04
Long Trade:
196 (58.68%)
Short Trade:
138 (41.32%)
Fattore di profitto:
1.01
Profitto previsto:
0.79 USD
Profitto medio:
269.28 USD
Perdita media:
-228.93 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-3 977.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 977.67 USD (17)
Crescita mensile:
11.32%
Previsione annuale:
137.38%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5 561.03 USD
Massimale:
6 773.22 USD (24.47%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
25.63% (6 699.54 USD)
Per equità:
6.50% (1 620.28 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|258
|ETHUSD
|76
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|BTCUSD
|-344
|ETHUSD
|607
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|BTCUSD
|109K
|ETHUSD
|37K
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
|
5M 10M 15M 20M 25M 30M 35M 40M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +974.85 USD
Worst Trade: -538 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +2 550.27 USD
Massima perdita consecutiva: -3 977.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live33" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live33
|21.80 × 30
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1%
0
0
USD
USD
25K
USD
USD
37
100%
334
46%
44%
1.00
0.79
USD
USD
26%
1:500