Luiz Felipe De Oliveira Caldas

CANDLE DAY AUDCAD M15

Luiz Felipe De Oliveira Caldas
0 inceleme
Güvenilirlik
62 hafta
0 / 0 USD
30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 40%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
504
Kârla kapanan işlemler:
433 (85.91%)
Zararla kapanan işlemler:
71 (14.09%)
En iyi işlem:
39.31 USD
En kötü işlem:
-28.71 USD
Brüt kâr:
637.04 USD (44 197 pips)
Brüt zarar:
-293.15 USD (27 371 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
49 (78.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
78.87 USD (49)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
77.63%
Maks. mevduat yükü:
2.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
11.98
Alış işlemleri:
248 (49.21%)
Satış işlemleri:
256 (50.79%)
Kâr faktörü:
2.17
Beklenen getiri:
0.68 USD
Ortalama kâr:
1.47 USD
Ortalama zarar:
-4.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-22.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-28.71 USD (1)
Aylık büyüme:
3.32%
Yıllık tahmin:
41.89%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
16.67 USD
Maksimum:
28.71 USD (2.84%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.84% (28.71 USD)
Varlığa göre:
10.89% (110.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 286
XAUUSD 43
EURCAD 30
GBPCAD 27
USDCAD 26
GBPNZD 24
EURGBP 23
EURUSD 22
GBPUSD 13
GBPAUD 6
AUDCHF 2
USDCHF 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 302
XAUUSD 8
EURCAD 5
GBPCAD 2
USDCAD 4
GBPNZD -6
EURGBP 1
EURUSD 10
GBPUSD 13
GBPAUD 4
AUDCHF 2
USDCHF 0
AUDUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 17K
XAUUSD 1K
EURCAD 874
GBPCAD 407
USDCAD 651
GBPNZD -6.2K
EURGBP 444
EURUSD 1K
GBPUSD 1.4K
GBPAUD 683
AUDCHF 163
USDCHF 42
AUDUSD -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +39.31 USD
En kötü işlem: -29 USD
Maksimum ardışık kazanç: 49
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +78.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsLLC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
The signal of this robot is configured conservatively

  • Conservative 0.01 every 500USD

  • Moderate 0.02 every 500USD

  • Agressive 0.03 every 500USD

Year Profit ($ and %) Drawdown ($ and %)
2015 $209 (41%) DD $55 (11%)
2016 $219 (43%) DD $182 (36%)
2017 $230 (46%) DD $69 (13%)
2018 $247 (49%) DD $208 (41%)
2019 $202 (40%) DD $115 (23%)
2020 $174 (34%) DD $100 (20%)
2021 $221 (44%) DD $133 (26%)
2022 $248 (49%) DD $100 (20%)
2023 $225 (45%) DD $109 (21%)
2024 $222 (44%) DD $169 (33%)


Get your licence and EA in DM.













İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
CANDLE DAY AUDCAD M15
Ayda 30 USD
40%
0
0
USD
1K
USD
62
98%
504
85%
78%
2.17
0.68
USD
11%
1:500
