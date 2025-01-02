SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / CANDLE DAY AUDCAD M15
Luiz Felipe De Oliveira Caldas

CANDLE DAY AUDCAD M15

Luiz Felipe De Oliveira Caldas
0 avis
Fiabilité
62 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 40%
FPMarketsLLC-Live4
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
504
Bénéfice trades:
433 (85.91%)
Perte trades:
71 (14.09%)
Meilleure transaction:
39.31 USD
Pire transaction:
-28.71 USD
Bénéfice brut:
637.04 USD (44 197 pips)
Perte brute:
-293.15 USD (27 371 pips)
Gains consécutifs maximales:
49 (78.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
78.87 USD (49)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
77.63%
Charge de dépôt maximale:
2.92%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
11.98
Longs trades:
248 (49.21%)
Courts trades:
256 (50.79%)
Facteur de profit:
2.17
Rendement attendu:
0.68 USD
Bénéfice moyen:
1.47 USD
Perte moyenne:
-4.13 USD
Pertes consécutives maximales:
4 (-22.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-28.71 USD (1)
Croissance mensuelle:
3.32%
Prévision annuelle:
41.89%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
16.67 USD
Maximal:
28.71 USD (2.84%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
2.84% (28.71 USD)
Par fonds propres:
10.89% (110.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 286
XAUUSD 43
EURCAD 30
GBPCAD 27
USDCAD 26
GBPNZD 24
EURGBP 23
EURUSD 22
GBPUSD 13
GBPAUD 6
AUDCHF 2
USDCHF 1
AUDUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 302
XAUUSD 8
EURCAD 5
GBPCAD 2
USDCAD 4
GBPNZD -6
EURGBP 1
EURUSD 10
GBPUSD 13
GBPAUD 4
AUDCHF 2
USDCHF 0
AUDUSD 0
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
XAUUSD 1K
EURCAD 874
GBPCAD 407
USDCAD 651
GBPNZD -6.2K
EURGBP 444
EURUSD 1K
GBPUSD 1.4K
GBPAUD 683
AUDCHF 163
USDCHF 42
AUDUSD -19
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +39.31 USD
Pire transaction: -29 USD
Gains consécutifs maximales: 49
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +78.87 USD
Perte consécutive maximale: -22.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsLLC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FPMarketsLLC-Live4
1.50 × 76
EGlobalTrade-Classic3
4.62 × 26
Axi.SVG-US10-Live
7.49 × 86
The signal of this robot is configured conservatively

  • Conservative 0.01 every 500USD

  • Moderate 0.02 every 500USD

  • Agressive 0.03 every 500USD

Year Profit ($ and %) Drawdown ($ and %)
2015 $209 (41%) DD $55 (11%)
2016 $219 (43%) DD $182 (36%)
2017 $230 (46%) DD $69 (13%)
2018 $247 (49%) DD $208 (41%)
2019 $202 (40%) DD $115 (23%)
2020 $174 (34%) DD $100 (20%)
2021 $221 (44%) DD $133 (26%)
2022 $248 (49%) DD $100 (20%)
2023 $225 (45%) DD $109 (21%)
2024 $222 (44%) DD $169 (33%)


Get your licence and EA in DM.













Aucun avis
