- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
3 629
Kârla kapanan işlemler:
2 950 (81.28%)
Zararla kapanan işlemler:
679 (18.71%)
En iyi işlem:
3 883.32 USD
En kötü işlem:
-1 468.50 USD
Brüt kâr:
95 582.93 USD (20 760 153 pips)
Brüt zarar:
-56 220.14 USD (1 893 706 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
473 (1 934.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 895.52 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.80%
Maks. mevduat yükü:
6.37%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.89
Alış işlemleri:
2 717 (74.87%)
Satış işlemleri:
912 (25.13%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
10.85 USD
Ortalama kâr:
32.40 USD
Ortalama zarar:
-82.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 351.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 556.29 USD (10)
Aylık büyüme:
5.96%
Yıllık tahmin:
74.67%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 549.89 USD
Maksimum:
13 643.03 USD (30.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.34% (13 643.03 USD)
Varlığa göre:
23.00% (14 518.09 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|SOLUSD
|912
|USDJPY
|537
|GBPCAD
|212
|ETHUSD
|191
|AUDCAD
|190
|BTCUSD
|187
|XAUUSD
|174
|GBPNZD
|164
|EURCAD
|124
|AUDCHF
|122
|GBPAUD
|122
|GBPUSD
|71
|EURUSD
|70
|AUDNZD
|69
|AUDUSD
|63
|EURCHF
|63
|EURGBP
|61
|USDCAD
|60
|EURNZD
|53
|NZDUSD
|46
|USDCHF
|37
|GBPCHF
|34
|NAS100
|25
|NZDCAD
|24
|CADCHF
|9
|NZDCHF
|9
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|SOLUSD
|2.7K
|USDJPY
|1.3K
|GBPCAD
|-7.3K
|ETHUSD
|474
|AUDCAD
|6.1K
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD
|956
|GBPNZD
|3.3K
|EURCAD
|-2.5K
|AUDCHF
|2.3K
|GBPAUD
|2.4K
|GBPUSD
|4.9K
|EURUSD
|709
|AUDNZD
|936
|AUDUSD
|1.9K
|EURCHF
|2.4K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|-1K
|EURNZD
|2.6K
|NZDUSD
|838
|USDCHF
|15K
|GBPCHF
|1.1K
|NAS100
|-5.2K
|NZDCAD
|571
|CADCHF
|467
|NZDCHF
|412
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|SOLUSD
|1.3M
|USDJPY
|177K
|GBPCAD
|-84K
|ETHUSD
|124K
|AUDCAD
|25K
|BTCUSD
|19M
|XAUUSD
|94K
|GBPNZD
|18K
|EURCAD
|-18K
|AUDCHF
|-6.6K
|GBPAUD
|-4.1K
|GBPUSD
|27K
|EURUSD
|13K
|AUDNZD
|-2K
|AUDUSD
|15K
|EURCHF
|6.2K
|EURGBP
|16K
|USDCAD
|3.2K
|EURNZD
|-2.1K
|NZDUSD
|3.8K
|USDCHF
|9.4K
|GBPCHF
|9.8K
|NAS100
|-7.5K
|NZDCAD
|3.7K
|CADCHF
|5.4K
|NZDCHF
|4.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +3 883.32 USD
En kötü işlem: -1 469 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 934.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 351.74 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.90 × 366
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.20 × 406
|
RoboForex-ProCent-8
|1.20 × 211
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|6.25 × 176
|
XMGlobal-Real 35
|6.48 × 323
|
VantageInternational-Live 4
|8.50 × 6
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|11.40 × 10
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
129%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
108
98%
3 629
81%
95%
1.70
10.85
USD
USD
30%
1:500