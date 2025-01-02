SinyallerBölümler
Ka Yee Fung

ACE 2391

Ka Yee Fung
0 inceleme
Güvenilirlik
108 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 129%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 629
Kârla kapanan işlemler:
2 950 (81.28%)
Zararla kapanan işlemler:
679 (18.71%)
En iyi işlem:
3 883.32 USD
En kötü işlem:
-1 468.50 USD
Brüt kâr:
95 582.93 USD (20 760 153 pips)
Brüt zarar:
-56 220.14 USD (1 893 706 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
473 (1 934.06 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 895.52 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.80%
Maks. mevduat yükü:
6.37%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
75
Ort. tutma süresi:
6 gün
Düzelme faktörü:
2.89
Alış işlemleri:
2 717 (74.87%)
Satış işlemleri:
912 (25.13%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
10.85 USD
Ortalama kâr:
32.40 USD
Ortalama zarar:
-82.80 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-1 351.74 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-5 556.29 USD (10)
Aylık büyüme:
5.96%
Yıllık tahmin:
74.67%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
6 549.89 USD
Maksimum:
13 643.03 USD (30.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
30.34% (13 643.03 USD)
Varlığa göre:
23.00% (14 518.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
SOLUSD 912
USDJPY 537
GBPCAD 212
ETHUSD 191
AUDCAD 190
BTCUSD 187
XAUUSD 174
GBPNZD 164
EURCAD 124
AUDCHF 122
GBPAUD 122
GBPUSD 71
EURUSD 70
AUDNZD 69
AUDUSD 63
EURCHF 63
EURGBP 61
USDCAD 60
EURNZD 53
NZDUSD 46
USDCHF 37
GBPCHF 34
NAS100 25
NZDCAD 24
CADCHF 9
NZDCHF 9
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
SOLUSD 2.7K
USDJPY 1.3K
GBPCAD -7.3K
ETHUSD 474
AUDCAD 6.1K
BTCUSD 1.6K
XAUUSD 956
GBPNZD 3.3K
EURCAD -2.5K
AUDCHF 2.3K
GBPAUD 2.4K
GBPUSD 4.9K
EURUSD 709
AUDNZD 936
AUDUSD 1.9K
EURCHF 2.4K
EURGBP 2.2K
USDCAD -1K
EURNZD 2.6K
NZDUSD 838
USDCHF 15K
GBPCHF 1.1K
NAS100 -5.2K
NZDCAD 571
CADCHF 467
NZDCHF 412
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
SOLUSD 1.3M
USDJPY 177K
GBPCAD -84K
ETHUSD 124K
AUDCAD 25K
BTCUSD 19M
XAUUSD 94K
GBPNZD 18K
EURCAD -18K
AUDCHF -6.6K
GBPAUD -4.1K
GBPUSD 27K
EURUSD 13K
AUDNZD -2K
AUDUSD 15K
EURCHF 6.2K
EURGBP 16K
USDCAD 3.2K
EURNZD -2.1K
NZDUSD 3.8K
USDCHF 9.4K
GBPCHF 9.8K
NAS100 -7.5K
NZDCAD 3.7K
CADCHF 5.4K
NZDCHF 4.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +3 883.32 USD
En kötü işlem: -1 469 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +1 934.06 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 351.74 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live8" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.90 × 366
AdmiralsGroup-Live3
1.20 × 406
RoboForex-ProCent-8
1.20 × 211
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 14
6.25 × 176
XMGlobal-Real 35
6.48 × 323
VantageInternational-Live 4
8.50 × 6
CapitalIndexGlobal-Demo
11.40 × 10
İnceleme yok
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.78% of days out of 556 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 16:08
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.98% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.23 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ACE 2391
Ayda 30 USD
129%
0
0
USD
38K
USD
108
98%
3 629
81%
95%
1.70
10.85
USD
30%
1:500
Kopyala

