Ka Yee Fung

ACE 2391

Ka Yee Fung
0 avis
Fiabilité
108 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 129%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
3 619
Bénéfice trades:
2 942 (81.29%)
Perte trades:
677 (18.71%)
Meilleure transaction:
3 883.32 USD
Pire transaction:
-1 468.50 USD
Bénéfice brut:
95 339.30 USD (20 710 392 pips)
Perte brute:
-56 004.32 USD (1 823 213 pips)
Gains consécutifs maximales:
473 (1 934.06 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11 895.52 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.80%
Charge de dépôt maximale:
6.19%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
84
Temps de détention moyen:
6 jours
Facteur de récupération:
2.88
Longs trades:
2 707 (74.80%)
Courts trades:
912 (25.20%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
10.87 USD
Bénéfice moyen:
32.41 USD
Perte moyenne:
-82.72 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-1 351.74 USD)
Perte consécutive maximale:
-5 556.29 USD (10)
Croissance mensuelle:
6.74%
Prévision annuelle:
82.63%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
6 549.89 USD
Maximal:
13 643.03 USD (30.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
30.34% (13 643.03 USD)
Par fonds propres:
23.00% (14 518.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
SOLUSD 904
USDJPY 537
GBPCAD 212
AUDCAD 190
ETHUSD 189
BTCUSD 187
XAUUSD 174
GBPNZD 164
EURCAD 124
AUDCHF 122
GBPAUD 122
GBPUSD 71
EURUSD 70
AUDNZD 69
AUDUSD 63
EURCHF 63
EURGBP 61
USDCAD 60
EURNZD 53
NZDUSD 46
USDCHF 37
GBPCHF 34
NAS100 25
NZDCAD 24
CADCHF 9
NZDCHF 9
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
SOLUSD 2.7K
USDJPY 1.3K
GBPCAD -7.3K
AUDCAD 6.1K
ETHUSD 460
BTCUSD 1.6K
XAUUSD 956
GBPNZD 3.3K
EURCAD -2.5K
AUDCHF 2.3K
GBPAUD 2.4K
GBPUSD 4.9K
EURUSD 709
AUDNZD 936
AUDUSD 1.9K
EURCHF 2.4K
EURGBP 2.2K
USDCAD -1K
EURNZD 2.6K
NZDUSD 838
USDCHF 15K
GBPCHF 1.1K
NAS100 -5.2K
NZDCAD 571
CADCHF 467
NZDCHF 412
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
SOLUSD 1.4M
USDJPY 177K
GBPCAD -84K
AUDCAD 25K
ETHUSD 121K
BTCUSD 19M
XAUUSD 94K
GBPNZD 18K
EURCAD -18K
AUDCHF -6.6K
GBPAUD -4.1K
GBPUSD 27K
EURUSD 13K
AUDNZD -2K
AUDUSD 15K
EURCHF 6.2K
EURGBP 16K
USDCAD 3.2K
EURNZD -2.1K
NZDUSD 3.8K
USDCHF 9.4K
GBPCHF 9.8K
NAS100 -7.5K
NZDCAD 3.7K
CADCHF 5.4K
NZDCHF 4.6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +3 883.32 USD
Pire transaction: -1 469 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +1 934.06 USD
Perte consécutive maximale: -1 351.74 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live8" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.90 × 366
AdmiralsGroup-Live3
1.20 × 406
RoboForex-ProCent-8
1.20 × 211
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 14
6.25 × 176
XMGlobal-Real 35
6.48 × 323
VantageInternational-Live 4
8.50 × 6
CapitalIndexGlobal-Demo
11.40 × 10
Aucun avis
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.78% of days out of 556 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 16:08
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.98% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.23 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.