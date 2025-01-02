SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ACE 2391
Ka Yee Fung

ACE 2391

Ka Yee Fung
0 recensioni
Affidabilità
108 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 129%
TradeMaxGlobal-Live8
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 629
Profit Trade:
2 950 (81.28%)
Loss Trade:
679 (18.71%)
Best Trade:
3 883.32 USD
Worst Trade:
-1 468.50 USD
Profitto lordo:
95 582.93 USD (20 760 153 pips)
Perdita lorda:
-56 220.14 USD (1 893 706 pips)
Vincite massime consecutive:
473 (1 934.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 895.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.80%
Massimo carico di deposito:
6.37%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.89
Long Trade:
2 717 (74.87%)
Short Trade:
912 (25.13%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
10.85 USD
Profitto medio:
32.40 USD
Perdita media:
-82.80 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 351.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 556.29 USD (10)
Crescita mensile:
6.15%
Previsione annuale:
74.67%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 549.89 USD
Massimale:
13 643.03 USD (30.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.34% (13 643.03 USD)
Per equità:
23.00% (14 518.09 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
SOLUSD 912
USDJPY 537
GBPCAD 212
ETHUSD 191
AUDCAD 190
BTCUSD 187
XAUUSD 174
GBPNZD 164
EURCAD 124
AUDCHF 122
GBPAUD 122
GBPUSD 71
EURUSD 70
AUDNZD 69
AUDUSD 63
EURCHF 63
EURGBP 61
USDCAD 60
EURNZD 53
NZDUSD 46
USDCHF 37
GBPCHF 34
NAS100 25
NZDCAD 24
CADCHF 9
NZDCHF 9
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
SOLUSD 2.7K
USDJPY 1.3K
GBPCAD -7.3K
ETHUSD 474
AUDCAD 6.1K
BTCUSD 1.6K
XAUUSD 956
GBPNZD 3.3K
EURCAD -2.5K
AUDCHF 2.3K
GBPAUD 2.4K
GBPUSD 4.9K
EURUSD 709
AUDNZD 936
AUDUSD 1.9K
EURCHF 2.4K
EURGBP 2.2K
USDCAD -1K
EURNZD 2.6K
NZDUSD 838
USDCHF 15K
GBPCHF 1.1K
NAS100 -5.2K
NZDCAD 571
CADCHF 467
NZDCHF 412
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
SOLUSD 1.3M
USDJPY 177K
GBPCAD -84K
ETHUSD 124K
AUDCAD 25K
BTCUSD 19M
XAUUSD 94K
GBPNZD 18K
EURCAD -18K
AUDCHF -6.6K
GBPAUD -4.1K
GBPUSD 27K
EURUSD 13K
AUDNZD -2K
AUDUSD 15K
EURCHF 6.2K
EURGBP 16K
USDCAD 3.2K
EURNZD -2.1K
NZDUSD 3.8K
USDCHF 9.4K
GBPCHF 9.8K
NAS100 -7.5K
NZDCAD 3.7K
CADCHF 5.4K
NZDCHF 4.6K
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +3 883.32 USD
Worst Trade: -1 469 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +1 934.06 USD
Massima perdita consecutiva: -1 351.74 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 2
0.00 × 3
RoboForex-ProCent-7
0.90 × 366
AdmiralsGroup-Live3
1.20 × 406
RoboForex-ProCent-8
1.20 × 211
TradeMaxGlobal-Demo
1.67 × 3
XMGlobal-Real 14
6.25 × 176
XMGlobal-Real 35
6.48 × 323
VantageInternational-Live 4
8.50 × 6
CapitalIndexGlobal-Demo
11.40 × 10
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 19:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.22 05:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.21 02:55
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.12 01:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.14 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.27 07:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 04:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.12 19:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.27 05:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.17 21:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.16 10:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.13 16:14
80% of growth achieved within 21 days. This comprises 3.78% of days out of 556 days of the signal's entire lifetime.
2025.03.05 15:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.07 16:08
80% of growth achieved within 26 days. This comprises 4.98% of days out of 522 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.02 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.02.02 13:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.27 11:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.23 22:36
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.17 20:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.13 16:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ACE 2391
30USD al mese
129%
0
0
USD
38K
USD
108
98%
3 629
81%
95%
1.70
10.85
USD
30%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.