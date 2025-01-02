- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 629
Profit Trade:
2 950 (81.28%)
Loss Trade:
679 (18.71%)
Best Trade:
3 883.32 USD
Worst Trade:
-1 468.50 USD
Profitto lordo:
95 582.93 USD (20 760 153 pips)
Perdita lorda:
-56 220.14 USD (1 893 706 pips)
Vincite massime consecutive:
473 (1 934.06 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 895.52 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.80%
Massimo carico di deposito:
6.37%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
75
Tempo di attesa medio:
6 giorni
Fattore di recupero:
2.89
Long Trade:
2 717 (74.87%)
Short Trade:
912 (25.13%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
10.85 USD
Profitto medio:
32.40 USD
Perdita media:
-82.80 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-1 351.74 USD)
Massima perdita consecutiva:
-5 556.29 USD (10)
Crescita mensile:
6.15%
Previsione annuale:
74.67%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
6 549.89 USD
Massimale:
13 643.03 USD (30.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
30.34% (13 643.03 USD)
Per equità:
23.00% (14 518.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|SOLUSD
|912
|USDJPY
|537
|GBPCAD
|212
|ETHUSD
|191
|AUDCAD
|190
|BTCUSD
|187
|XAUUSD
|174
|GBPNZD
|164
|EURCAD
|124
|AUDCHF
|122
|GBPAUD
|122
|GBPUSD
|71
|EURUSD
|70
|AUDNZD
|69
|AUDUSD
|63
|EURCHF
|63
|EURGBP
|61
|USDCAD
|60
|EURNZD
|53
|NZDUSD
|46
|USDCHF
|37
|GBPCHF
|34
|NAS100
|25
|NZDCAD
|24
|CADCHF
|9
|NZDCHF
|9
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|SOLUSD
|2.7K
|USDJPY
|1.3K
|GBPCAD
|-7.3K
|ETHUSD
|474
|AUDCAD
|6.1K
|BTCUSD
|1.6K
|XAUUSD
|956
|GBPNZD
|3.3K
|EURCAD
|-2.5K
|AUDCHF
|2.3K
|GBPAUD
|2.4K
|GBPUSD
|4.9K
|EURUSD
|709
|AUDNZD
|936
|AUDUSD
|1.9K
|EURCHF
|2.4K
|EURGBP
|2.2K
|USDCAD
|-1K
|EURNZD
|2.6K
|NZDUSD
|838
|USDCHF
|15K
|GBPCHF
|1.1K
|NAS100
|-5.2K
|NZDCAD
|571
|CADCHF
|467
|NZDCHF
|412
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|SOLUSD
|1.3M
|USDJPY
|177K
|GBPCAD
|-84K
|ETHUSD
|124K
|AUDCAD
|25K
|BTCUSD
|19M
|XAUUSD
|94K
|GBPNZD
|18K
|EURCAD
|-18K
|AUDCHF
|-6.6K
|GBPAUD
|-4.1K
|GBPUSD
|27K
|EURUSD
|13K
|AUDNZD
|-2K
|AUDUSD
|15K
|EURCHF
|6.2K
|EURGBP
|16K
|USDCAD
|3.2K
|EURNZD
|-2.1K
|NZDUSD
|3.8K
|USDCHF
|9.4K
|GBPCHF
|9.8K
|NAS100
|-7.5K
|NZDCAD
|3.7K
|CADCHF
|5.4K
|NZDCHF
|4.6K
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +3 883.32 USD
Worst Trade: -1 469 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +1 934.06 USD
Massima perdita consecutiva: -1 351.74 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live8" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 2
|0.00 × 3
|
RoboForex-ProCent-7
|0.90 × 366
|
AdmiralsGroup-Live3
|1.20 × 406
|
RoboForex-ProCent-8
|1.20 × 211
|
TradeMaxGlobal-Demo
|1.67 × 3
|
XMGlobal-Real 14
|6.25 × 176
|
XMGlobal-Real 35
|6.48 × 323
|
VantageInternational-Live 4
|8.50 × 6
|
CapitalIndexGlobal-Demo
|11.40 × 10
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
129%
0
0
USD
USD
38K
USD
USD
108
98%
3 629
81%
95%
1.70
10.85
USD
USD
30%
1:500