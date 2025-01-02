- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
307
Kârla kapanan işlemler:
182 (59.28%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (40.72%)
En iyi işlem:
198.08 USD
En kötü işlem:
-133.58 USD
Brüt kâr:
1 389.04 USD (204 979 pips)
Brüt zarar:
-1 072.53 USD (573 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (9.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.40 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.93%
Maks. mevduat yükü:
29.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
189 (61.56%)
Satış işlemleri:
118 (38.44%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
7.63 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-262.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-262.51 USD (9)
Aylık büyüme:
24.01%
Yıllık tahmin:
291.38%
Algo alım-satım:
28%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.21 USD
Maksimum:
262.94 USD (39.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.72% (197.53 USD)
Varlığa göre:
66.70% (467.44 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|UKOIL
|157
|EURUSD
|37
|XAUUSD
|35
|BNB-USD
|15
|XAGUSD
|10
|USOIL
|10
|USDCAD
|10
|USDCHF
|8
|XRPUSD
|6
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|ETHUSD
|2
|ADAUSD
|2
|AUDUSD
|2
|TRUMP
|1
|USDINDEX.fs
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|UKOIL
|-260
|EURUSD
|-118
|XAUUSD
|132
|BNB-USD
|101
|XAGUSD
|332
|USOIL
|-11
|USDCAD
|-29
|USDCHF
|41
|XRPUSD
|10
|NZDUSD
|-1
|USDJPY
|-12
|GBPUSD
|47
|ETHUSD
|-3
|ADAUSD
|47
|AUDUSD
|30
|TRUMP
|-1
|USDINDEX.fs
|13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|UKOIL
|-125K
|EURUSD
|-7.7K
|XAUUSD
|22K
|BNB-USD
|45K
|XAGUSD
|6.7K
|USOIL
|-9.7K
|USDCAD
|-2.4K
|USDCHF
|3.7K
|XRPUSD
|12K
|NZDUSD
|-22
|USDJPY
|-1.6K
|GBPUSD
|2.3K
|ETHUSD
|-316K
|ADAUSD
|789
|AUDUSD
|811
|TRUMP
|-250
|USDINDEX.fs
|1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +198.08 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +9.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.51 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US06-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
|0.28 × 295
Axi-US03-Live
|0.29 × 7
Axi-US17-Live
|0.33 × 3
MonetaMarkets-Live01
|0.53 × 176
ICMarketsSC-Live33
|1.15 × 195
BlackBullMarkets-Live
|1.39 × 208
Axi-US06-Live
|5.64 × 146
VantageFXInternational-Live 2
|11.00 × 11
FXLiveCapital-Live
|12.75 × 8
VantageInternational-Live 5
|15.00 × 1
Alpha 3 AXI Select
- BRENT TM (Long only)
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
USD
1.4K
USD
USD
42
28%
307
59%
95%
1.29
1.03
USD
USD
67%
1:100