Sinyaller / MetaTrader 4 / Alpha 3 AXI Select
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 3 AXI Select

Dhanapat Nitisvarodom
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 37%
Axi-US06-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
307
Kârla kapanan işlemler:
182 (59.28%)
Zararla kapanan işlemler:
125 (40.72%)
En iyi işlem:
198.08 USD
En kötü işlem:
-133.58 USD
Brüt kâr:
1 389.04 USD (204 979 pips)
Brüt zarar:
-1 072.53 USD (573 948 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (9.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
201.40 USD (6)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
94.93%
Maks. mevduat yükü:
29.19%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
5 gün
Düzelme faktörü:
1.20
Alış işlemleri:
189 (61.56%)
Satış işlemleri:
118 (38.44%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
1.03 USD
Ortalama kâr:
7.63 USD
Ortalama zarar:
-8.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-262.51 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-262.51 USD (9)
Aylık büyüme:
24.01%
Yıllık tahmin:
291.38%
Algo alım-satım:
28%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
92.21 USD
Maksimum:
262.94 USD (39.15%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
28.72% (197.53 USD)
Varlığa göre:
66.70% (467.44 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
UKOIL 157
EURUSD 37
XAUUSD 35
BNB-USD 15
XAGUSD 10
USOIL 10
USDCAD 10
USDCHF 8
XRPUSD 6
NZDUSD 5
USDJPY 3
GBPUSD 3
ETHUSD 2
ADAUSD 2
AUDUSD 2
TRUMP 1
USDINDEX.fs 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
UKOIL -260
EURUSD -118
XAUUSD 132
BNB-USD 101
XAGUSD 332
USOIL -11
USDCAD -29
USDCHF 41
XRPUSD 10
NZDUSD -1
USDJPY -12
GBPUSD 47
ETHUSD -3
ADAUSD 47
AUDUSD 30
TRUMP -1
USDINDEX.fs 13
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
UKOIL -125K
EURUSD -7.7K
XAUUSD 22K
BNB-USD 45K
XAGUSD 6.7K
USOIL -9.7K
USDCAD -2.4K
USDCHF 3.7K
XRPUSD 12K
NZDUSD -22
USDJPY -1.6K
GBPUSD 2.3K
ETHUSD -316K
ADAUSD 789
AUDUSD 811
TRUMP -250
USDINDEX.fs 1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +198.08 USD
En kötü işlem: -134 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +9.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -262.51 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Axi-US06-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.28 × 295
Axi-US03-Live
0.29 × 7
Axi-US17-Live
0.33 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.53 × 176
ICMarketsSC-Live33
1.15 × 195
BlackBullMarkets-Live
1.39 × 208
Axi-US06-Live
5.64 × 146
VantageFXInternational-Live 2
11.00 × 11
FXLiveCapital-Live
12.75 × 8
VantageInternational-Live 5
15.00 × 1
Alpha 3 AXI Select

- BRENT TM (Long only)

İnceleme yok
2025.08.21 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 15:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 01:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 23:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 21:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Alpha 3 AXI Select
Ayda 30 USD
37%
0
0
USD
1.4K
USD
42
28%
307
59%
95%
1.29
1.03
USD
67%
1:100
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.