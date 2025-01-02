SignauxSections
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 3 AXI Select

Dhanapat Nitisvarodom
0 avis
Fiabilité
42 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 37%
Axi-US06-Live
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
307
Bénéfice trades:
182 (59.28%)
Perte trades:
125 (40.72%)
Meilleure transaction:
198.08 USD
Pire transaction:
-133.58 USD
Bénéfice brut:
1 389.04 USD (204 979 pips)
Perte brute:
-1 072.53 USD (573 948 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (9.55 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
201.40 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.93%
Charge de dépôt maximale:
29.19%
Dernier trade:
9 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
5 jours
Facteur de récupération:
1.20
Longs trades:
189 (61.56%)
Courts trades:
118 (38.44%)
Facteur de profit:
1.30
Rendement attendu:
1.03 USD
Bénéfice moyen:
7.63 USD
Perte moyenne:
-8.58 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-262.51 USD)
Perte consécutive maximale:
-262.51 USD (9)
Croissance mensuelle:
23.59%
Prévision annuelle:
286.67%
Algo trading:
28%
Prélèvement par solde:
Absolu:
92.21 USD
Maximal:
262.94 USD (39.15%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
28.72% (197.53 USD)
Par fonds propres:
66.70% (467.44 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
UKOIL 157
EURUSD 37
XAUUSD 35
BNB-USD 15
XAGUSD 10
USOIL 10
USDCAD 10
USDCHF 8
XRPUSD 6
NZDUSD 5
USDJPY 3
GBPUSD 3
ETHUSD 2
ADAUSD 2
AUDUSD 2
TRUMP 1
USDINDEX.fs 1
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
UKOIL -260
EURUSD -118
XAUUSD 132
BNB-USD 101
XAGUSD 332
USOIL -11
USDCAD -29
USDCHF 41
XRPUSD 10
NZDUSD -1
USDJPY -12
GBPUSD 47
ETHUSD -3
ADAUSD 47
AUDUSD 30
TRUMP -1
USDINDEX.fs 13
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
UKOIL -125K
EURUSD -7.7K
XAUUSD 22K
BNB-USD 45K
XAGUSD 6.7K
USOIL -9.7K
USDCAD -2.4K
USDCHF 3.7K
XRPUSD 12K
NZDUSD -22
USDJPY -1.6K
GBPUSD 2.3K
ETHUSD -316K
ADAUSD 789
AUDUSD 811
TRUMP -250
USDINDEX.fs 1K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +198.08 USD
Pire transaction: -134 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +9.55 USD
Perte consécutive maximale: -262.51 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US06-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.28 × 295
Axi-US03-Live
0.29 × 7
Axi-US17-Live
0.33 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.53 × 176
ICMarketsSC-Live33
1.15 × 195
BlackBullMarkets-Live
1.39 × 208
Axi-US06-Live
5.64 × 146
VantageFXInternational-Live 2
11.00 × 11
FXLiveCapital-Live
12.75 × 8
VantageInternational-Live 5
15.00 × 1
Alpha 3 AXI Select

- BRENT TM (Long only)

Aucun avis
2025.08.21 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 15:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 01:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 23:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 21:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
