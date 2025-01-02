Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Axi-US06-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06 0.00 × 1 FusionMarkets-Demo 0.28 × 295 Axi-US03-Live 0.29 × 7 Axi-US17-Live 0.33 × 3 MonetaMarkets-Live01 0.53 × 176 ICMarketsSC-Live33 1.15 × 195 BlackBullMarkets-Live 1.39 × 208 Axi-US06-Live 5.64 × 146 VantageFXInternational-Live 2 11.00 × 11 FXLiveCapital-Live 12.75 × 8 VantageInternational-Live 5 15.00 × 1