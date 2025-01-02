SegnaliSezioni
Dhanapat Nitisvarodom

Alpha 3 AXI Select

Dhanapat Nitisvarodom
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 37%
Axi-US06-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
307
Profit Trade:
182 (59.28%)
Loss Trade:
125 (40.72%)
Best Trade:
198.08 USD
Worst Trade:
-133.58 USD
Profitto lordo:
1 389.04 USD (204 979 pips)
Perdita lorda:
-1 072.53 USD (573 948 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (9.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.93%
Massimo carico di deposito:
29.19%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
189 (61.56%)
Short Trade:
118 (38.44%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
7.63 USD
Perdita media:
-8.58 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-262.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-262.51 USD (9)
Crescita mensile:
23.59%
Previsione annuale:
286.67%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.21 USD
Massimale:
262.94 USD (39.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.72% (197.53 USD)
Per equità:
66.70% (467.44 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
UKOIL 157
EURUSD 37
XAUUSD 35
BNB-USD 15
XAGUSD 10
USOIL 10
USDCAD 10
USDCHF 8
XRPUSD 6
NZDUSD 5
USDJPY 3
GBPUSD 3
ETHUSD 2
ADAUSD 2
AUDUSD 2
TRUMP 1
USDINDEX.fs 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
UKOIL -260
EURUSD -118
XAUUSD 132
BNB-USD 101
XAGUSD 332
USOIL -11
USDCAD -29
USDCHF 41
XRPUSD 10
NZDUSD -1
USDJPY -12
GBPUSD 47
ETHUSD -3
ADAUSD 47
AUDUSD 30
TRUMP -1
USDINDEX.fs 13
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
UKOIL -125K
EURUSD -7.7K
XAUUSD 22K
BNB-USD 45K
XAGUSD 6.7K
USOIL -9.7K
USDCAD -2.4K
USDCHF 3.7K
XRPUSD 12K
NZDUSD -22
USDJPY -1.6K
GBPUSD 2.3K
ETHUSD -316K
ADAUSD 789
AUDUSD 811
TRUMP -250
USDINDEX.fs 1K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +198.08 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +9.55 USD
Massima perdita consecutiva: -262.51 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.28 × 295
Axi-US03-Live
0.29 × 7
Axi-US17-Live
0.33 × 3
MonetaMarkets-Live01
0.53 × 176
ICMarketsSC-Live33
1.15 × 195
BlackBullMarkets-Live
1.39 × 208
Axi-US06-Live
5.64 × 146
VantageFXInternational-Live 2
11.00 × 11
FXLiveCapital-Live
12.75 × 8
VantageInternational-Live 5
15.00 × 1
Alpha 3 AXI Select

- BRENT TM (Long only)

Non ci sono recensioni
2025.08.21 07:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 06:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 02:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 20:35
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 19:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 15:26
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 07:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.4% of days out of 247 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 14:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 09:58
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 16:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 14:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 02:13
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.11 01:13
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 22:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 08:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.10 01:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 23:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.09 05:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.08 21:16
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
