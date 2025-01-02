- Crescita
Trade:
307
Profit Trade:
182 (59.28%)
Loss Trade:
125 (40.72%)
Best Trade:
198.08 USD
Worst Trade:
-133.58 USD
Profitto lordo:
1 389.04 USD (204 979 pips)
Perdita lorda:
-1 072.53 USD (573 948 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (9.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
201.40 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
94.93%
Massimo carico di deposito:
29.19%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
5 giorni
Fattore di recupero:
1.20
Long Trade:
189 (61.56%)
Short Trade:
118 (38.44%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
1.03 USD
Profitto medio:
7.63 USD
Perdita media:
-8.58 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-262.51 USD)
Massima perdita consecutiva:
-262.51 USD (9)
Crescita mensile:
23.59%
Previsione annuale:
286.67%
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
92.21 USD
Massimale:
262.94 USD (39.15%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
28.72% (197.53 USD)
Per equità:
66.70% (467.44 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|UKOIL
|157
|EURUSD
|37
|XAUUSD
|35
|BNB-USD
|15
|XAGUSD
|10
|USOIL
|10
|USDCAD
|10
|USDCHF
|8
|XRPUSD
|6
|NZDUSD
|5
|USDJPY
|3
|GBPUSD
|3
|ETHUSD
|2
|ADAUSD
|2
|AUDUSD
|2
|TRUMP
|1
|USDINDEX.fs
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|UKOIL
|-260
|EURUSD
|-118
|XAUUSD
|132
|BNB-USD
|101
|XAGUSD
|332
|USOIL
|-11
|USDCAD
|-29
|USDCHF
|41
|XRPUSD
|10
|NZDUSD
|-1
|USDJPY
|-12
|GBPUSD
|47
|ETHUSD
|-3
|ADAUSD
|47
|AUDUSD
|30
|TRUMP
|-1
|USDINDEX.fs
|13
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|UKOIL
|-125K
|EURUSD
|-7.7K
|XAUUSD
|22K
|BNB-USD
|45K
|XAGUSD
|6.7K
|USOIL
|-9.7K
|USDCAD
|-2.4K
|USDCHF
|3.7K
|XRPUSD
|12K
|NZDUSD
|-22
|USDJPY
|-1.6K
|GBPUSD
|2.3K
|ETHUSD
|-316K
|ADAUSD
|789
|AUDUSD
|811
|TRUMP
|-250
|USDINDEX.fs
|1K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +198.08 USD
Worst Trade: -134 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +9.55 USD
Massima perdita consecutiva: -262.51 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Axi-US06-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.28 × 295
|
Axi-US03-Live
|0.29 × 7
|
Axi-US17-Live
|0.33 × 3
|
MonetaMarkets-Live01
|0.53 × 176
|
ICMarketsSC-Live33
|1.15 × 195
|
BlackBullMarkets-Live
|1.39 × 208
|
Axi-US06-Live
|5.64 × 146
|
VantageFXInternational-Live 2
|11.00 × 11
|
FXLiveCapital-Live
|12.75 × 8
|
VantageInternational-Live 5
|15.00 × 1
Alpha 3 AXI Select
- BRENT TM (Long only)
Non ci sono recensioni
