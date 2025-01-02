- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
128 (84.76%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (15.23%)
En iyi işlem:
16.03 USD
En kötü işlem:
-50.68 USD
Brüt kâr:
458.53 USD (42 695 pips)
Brüt zarar:
-536.43 USD (48 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (26.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.02 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
7.77%
Maks. mevduat yükü:
6.44%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
84 (55.63%)
Satış işlemleri:
67 (44.37%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.52 USD
Ortalama kâr:
3.58 USD
Ortalama zarar:
-23.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-80.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.10 USD (2)
Aylık büyüme:
9.10%
Yıllık tahmin:
110.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.61 USD
Maksimum:
202.96 USD (56.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.69% (202.96 USD)
Varlığa göre:
17.18% (39.77 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-78
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-5.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +16.03 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.10 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.25 × 299
|
Tickmill-Live02
|0.29 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.36 × 50
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.28 × 58
|
TickmillUK-Live03
|1.28 × 302
|
ICMarketsSC-Live27
|1.30 × 1096
|
ICMarketsSC-Live33
|1.30 × 90
|
ICMarketsSC-Live24
|1.32 × 308
|
ICMarketsSC-Live16
|1.32 × 34
|
ICMarketsSC-Live07
|1.43 × 67
|
ICMarketsSC-Live25
|1.52 × 27
|
Tickmill-Live09
|1.53 × 354
|
ICMarketsSC-Live11
|1.65 × 200
|
ICMarketsSC-Live32
|1.71 × 77
|
TickmillAsia-Live06
|1.76 × 165
