Yicun Xiong

FUTURE XAUUSD

Yicun Xiong
0 inceleme
38 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -30%
Tickmill-Live09
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
151
Kârla kapanan işlemler:
128 (84.76%)
Zararla kapanan işlemler:
23 (15.23%)
En iyi işlem:
16.03 USD
En kötü işlem:
-50.68 USD
Brüt kâr:
458.53 USD (42 695 pips)
Brüt zarar:
-536.43 USD (48 477 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (26.55 USD)
Maksimum ardışık kâr:
52.02 USD (12)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
7.77%
Maks. mevduat yükü:
6.44%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.38
Alış işlemleri:
84 (55.63%)
Satış işlemleri:
67 (44.37%)
Kâr faktörü:
0.85
Beklenen getiri:
-0.52 USD
Ortalama kâr:
3.58 USD
Ortalama zarar:
-23.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-80.10 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-80.10 USD (2)
Aylık büyüme:
9.10%
Yıllık tahmin:
110.36%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
102.61 USD
Maksimum:
202.96 USD (56.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
56.69% (202.96 USD)
Varlığa göre:
17.18% (39.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -78
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -5.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +16.03 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +26.55 USD
Maksimum ardışık zarar: -80.10 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live09" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.25 × 299
Tickmill-Live02
0.29 × 21
ForexTimeFXTM-ECN2
0.36 × 50
ForexTimeFXTM-ECN
1.28 × 58
TickmillUK-Live03
1.28 × 302
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
ICMarketsSC-Live33
1.30 × 90
ICMarketsSC-Live24
1.32 × 308
ICMarketsSC-Live16
1.32 × 34
ICMarketsSC-Live07
1.43 × 67
ICMarketsSC-Live25
1.52 × 27
Tickmill-Live09
1.53 × 354
ICMarketsSC-Live11
1.65 × 200
ICMarketsSC-Live32
1.71 × 77
TickmillAsia-Live06
1.76 × 165
60 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 17:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 00:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 03:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 01:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 12:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 04:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 06:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.13% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.