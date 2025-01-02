Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live09" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Tickmill-Live04 0.00 × 1 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live23 0.00 × 1 FPMarkets-Live2 0.00 × 5 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 1 GOMarketsMU-Real 2 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live17 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 1 RoboForex-ECN-2 0.00 × 1 Tickmill-Live10 0.00 × 1 Exness-Real18 0.25 × 299 Tickmill-Live02 0.29 × 21 ForexTimeFXTM-ECN2 0.36 × 50 ForexTimeFXTM-ECN 1.28 × 58 TickmillUK-Live03 1.28 × 302 ICMarketsSC-Live27 1.30 × 1096 ICMarketsSC-Live33 1.30 × 90 ICMarketsSC-Live24 1.32 × 308 ICMarketsSC-Live16 1.32 × 34 ICMarketsSC-Live07 1.43 × 67 ICMarketsSC-Live25 1.52 × 27 Tickmill-Live09 1.53 × 354 ICMarketsSC-Live11 1.65 × 200 ICMarketsSC-Live32 1.71 × 77 TickmillAsia-Live06 1.76 × 165 60 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou