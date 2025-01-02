- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
128 (84.76%)
Loss Trade:
23 (15.23%)
Best Trade:
16.03 USD
Worst Trade:
-50.68 USD
Profitto lordo:
458.53 USD (42 695 pips)
Perdita lorda:
-536.43 USD (48 477 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.02 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
7.77%
Massimo carico di deposito:
6.44%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
84 (55.63%)
Short Trade:
67 (44.37%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
3.58 USD
Perdita media:
-23.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-80.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.10 USD (2)
Crescita mensile:
9.10%
Previsione annuale:
110.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.61 USD
Massimale:
202.96 USD (56.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.69% (202.96 USD)
Per equità:
17.18% (39.77 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|151
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-78
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-5.8K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.03 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.55 USD
Massima perdita consecutiva: -80.10 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live23
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live2
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 1
|
GOMarketsMU-Real 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real18
|0.25 × 299
|
Tickmill-Live02
|0.29 × 21
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.36 × 50
|
ForexTimeFXTM-ECN
|1.28 × 58
|
TickmillUK-Live03
|1.28 × 302
|
ICMarketsSC-Live27
|1.30 × 1096
|
ICMarketsSC-Live33
|1.30 × 90
|
ICMarketsSC-Live24
|1.32 × 308
|
ICMarketsSC-Live16
|1.32 × 34
|
ICMarketsSC-Live07
|1.43 × 67
|
ICMarketsSC-Live25
|1.52 × 27
|
Tickmill-Live09
|1.53 × 354
|
ICMarketsSC-Live11
|1.65 × 200
|
ICMarketsSC-Live32
|1.71 × 77
|
TickmillAsia-Live06
|1.76 × 165
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-30%
0
0
USD
USD
180
USD
USD
38
100%
151
84%
8%
0.85
-0.52
USD
USD
57%
1:500