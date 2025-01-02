SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FUTURE XAUUSD
Yicun Xiong

FUTURE XAUUSD

Yicun Xiong
0 recensioni
38 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -30%
Tickmill-Live09
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
151
Profit Trade:
128 (84.76%)
Loss Trade:
23 (15.23%)
Best Trade:
16.03 USD
Worst Trade:
-50.68 USD
Profitto lordo:
458.53 USD (42 695 pips)
Perdita lorda:
-536.43 USD (48 477 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (26.55 USD)
Massimo profitto consecutivo:
52.02 USD (12)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
7.77%
Massimo carico di deposito:
6.44%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.38
Long Trade:
84 (55.63%)
Short Trade:
67 (44.37%)
Fattore di profitto:
0.85
Profitto previsto:
-0.52 USD
Profitto medio:
3.58 USD
Perdita media:
-23.32 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-80.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-80.10 USD (2)
Crescita mensile:
9.10%
Previsione annuale:
110.36%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
102.61 USD
Massimale:
202.96 USD (56.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
56.69% (202.96 USD)
Per equità:
17.18% (39.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 151
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -78
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -5.8K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +16.03 USD
Worst Trade: -51 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +26.55 USD
Massima perdita consecutiva: -80.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live09" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live04
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live23
0.00 × 1
FPMarkets-Live2
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 1
GOMarketsMU-Real 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 1
RoboForex-ECN-2
0.00 × 1
Tickmill-Live10
0.00 × 1
Exness-Real18
0.25 × 299
Tickmill-Live02
0.29 × 21
ForexTimeFXTM-ECN2
0.36 × 50
ForexTimeFXTM-ECN
1.28 × 58
TickmillUK-Live03
1.28 × 302
ICMarketsSC-Live27
1.30 × 1096
ICMarketsSC-Live33
1.30 × 90
ICMarketsSC-Live24
1.32 × 308
ICMarketsSC-Live16
1.32 × 34
ICMarketsSC-Live07
1.43 × 67
ICMarketsSC-Live25
1.52 × 27
Tickmill-Live09
1.53 × 354
ICMarketsSC-Live11
1.65 × 200
ICMarketsSC-Live32
1.71 × 77
TickmillAsia-Live06
1.76 × 165
60 più
Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 17:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.16 01:35
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.13 00:46
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.12 03:55
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.02 02:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.14 00:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.05 15:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.27 03:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.16 15:48
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.09 13:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.09 01:35
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 21:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.22 01:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 17:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.25 12:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 113 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.25 04:54
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.23 11:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 15:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.08 06:58
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 3.13% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
Copia

