- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
332 (97.93%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (2.06%)
En iyi işlem:
306.60 USD
En kötü işlem:
-267.15 USD
Brüt kâr:
10 626.24 USD (899 428 pips)
Brüt zarar:
-636.92 USD (39 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
222 (7 041.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 041.93 USD (222)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
37.39
Alış işlemleri:
303 (89.38%)
Satış işlemleri:
36 (10.62%)
Kâr faktörü:
16.68
Beklenen getiri:
29.47 USD
Ortalama kâr:
32.01 USD
Ortalama zarar:
-90.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-114.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-267.15 USD (1)
Aylık büyüme:
12.25%
Yıllık tahmin:
148.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
267.15 USD (12.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (267.15 USD)
Varlığa göre:
25.71% (2 197.10 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|USDCHF
|25
|XNGUSD
|13
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|9.9K
|USDCHF
|128
|XNGUSD
|-163
|XAGUSD
|127
|EURUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|848K
|USDCHF
|11K
|XNGUSD
|-1.7K
|XAGUSD
|2.5K
|EURUSD
|-5
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +306.60 USD
En kötü işlem: -267 USD
Maksimum ardışık kazanç: 222
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7 041.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
If you prefer a risk-averse approach, your account balance should match mine or be at least $1,000 to start following.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1 136%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
164
0%
339
97%
100%
16.68
29.47
USD
USD
26%
1:500