Shubhradeb Singha Roy

Capital 3

Shubhradeb Singha Roy
0 inceleme
Güvenilirlik
164 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 1 136%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
339
Kârla kapanan işlemler:
332 (97.93%)
Zararla kapanan işlemler:
7 (2.06%)
En iyi işlem:
306.60 USD
En kötü işlem:
-267.15 USD
Brüt kâr:
10 626.24 USD (899 428 pips)
Brüt zarar:
-636.92 USD (39 572 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
222 (7 041.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
7 041.93 USD (222)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.20%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
37.39
Alış işlemleri:
303 (89.38%)
Satış işlemleri:
36 (10.62%)
Kâr faktörü:
16.68
Beklenen getiri:
29.47 USD
Ortalama kâr:
32.01 USD
Ortalama zarar:
-90.99 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-114.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-267.15 USD (1)
Aylık büyüme:
12.25%
Yıllık tahmin:
148.66%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
267.15 USD (12.77%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.97% (267.15 USD)
Varlığa göre:
25.71% (2 197.10 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 296
USDCHF 25
XNGUSD 13
XAGUSD 4
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 9.9K
USDCHF 128
XNGUSD -163
XAGUSD 127
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 848K
USDCHF 11K
XNGUSD -1.7K
XAGUSD 2.5K
EURUSD -5
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +306.60 USD
En kötü işlem: -267 USD
Maksimum ardışık kazanç: 222
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +7 041.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -114.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
If you prefer a risk-averse approach, your account balance should match mine or be at least $1,000 to start following.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.


2025.09.02 10:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 01:53
No swaps are charged on the signal account
2025.05.17 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.07 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.31 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.01.15 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.