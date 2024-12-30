SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Capital 3
Shubhradeb Singha Roy

Capital 3

Shubhradeb Singha Roy
0 avis
Fiabilité
164 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 1 136%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
339
Bénéfice trades:
332 (97.93%)
Perte trades:
7 (2.06%)
Meilleure transaction:
306.60 USD
Pire transaction:
-267.15 USD
Bénéfice brut:
10 626.24 USD (899 428 pips)
Perte brute:
-636.92 USD (39 572 pips)
Gains consécutifs maximales:
222 (7 041.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
7 041.93 USD (222)
Ratio de Sharpe:
0.42
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.20%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
37.39
Longs trades:
303 (89.38%)
Courts trades:
36 (10.62%)
Facteur de profit:
16.68
Rendement attendu:
29.47 USD
Bénéfice moyen:
32.01 USD
Perte moyenne:
-90.99 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-114.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-267.15 USD (1)
Croissance mensuelle:
12.25%
Prévision annuelle:
148.66%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
267.15 USD (12.77%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.97% (267.15 USD)
Par fonds propres:
25.71% (2 197.10 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 296
USDCHF 25
XNGUSD 13
XAGUSD 4
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 9.9K
USDCHF 128
XNGUSD -163
XAGUSD 127
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 848K
USDCHF 11K
XNGUSD -1.7K
XAGUSD 2.5K
EURUSD -5
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +306.60 USD
Pire transaction: -267 USD
Gains consécutifs maximales: 222
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +7 041.93 USD
Perte consécutive maximale: -114.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "LiteFinanceVC-Live-03" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
If you prefer a risk-averse approach, your account balance should match mine or be at least $1,000 to start following.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.


Aucun avis
2025.09.02 10:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 01:53
No swaps are charged on the signal account
2025.05.17 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.07 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.31 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.01.15 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Capital 3
30 USD par mois
1 136%
0
0
USD
11K
USD
164
0%
339
97%
100%
16.68
29.47
USD
26%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.