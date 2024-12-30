- Crescita
Trade:
339
Profit Trade:
332 (97.93%)
Loss Trade:
7 (2.06%)
Best Trade:
306.60 USD
Worst Trade:
-267.15 USD
Profitto lordo:
10 626.24 USD (899 428 pips)
Perdita lorda:
-636.92 USD (39 572 pips)
Vincite massime consecutive:
222 (7 041.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 041.93 USD (222)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
37.39
Long Trade:
303 (89.38%)
Short Trade:
36 (10.62%)
Fattore di profitto:
16.68
Profitto previsto:
29.47 USD
Profitto medio:
32.01 USD
Perdita media:
-90.99 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-114.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-267.15 USD (1)
Crescita mensile:
12.25%
Previsione annuale:
148.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
267.15 USD (12.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.97% (267.15 USD)
Per equità:
25.71% (2 197.10 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|296
|USDCHF
|25
|XNGUSD
|13
|XAGUSD
|4
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|9.9K
|USDCHF
|128
|XNGUSD
|-163
|XAGUSD
|127
|EURUSD
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|848K
|USDCHF
|11K
|XNGUSD
|-1.7K
|XAGUSD
|2.5K
|EURUSD
|-5
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
Best Trade: +306.60 USD
Worst Trade: -267 USD
Vincite massime consecutive: 222
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7 041.93 USD
Massima perdita consecutiva: -114.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
VantageInternational-Live 8
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live04
|3.86 × 678
|
ICMarketsSC-Live25
|4.30 × 10
|
VantageInternational-Live 20
|5.20 × 5
|
Xlence-Real13
|8.69 × 13
|
VantageInternational-Live 3
|10.74 × 203
If you prefer a risk-averse approach, your account balance should match mine or be at least $1,000 to start following.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
1 136%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
164
0%
339
97%
100%
16.68
29.47
USD
USD
26%
1:500