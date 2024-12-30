SegnaliSezioni
Shubhradeb Singha Roy

Capital 3

Shubhradeb Singha Roy
0 recensioni
Affidabilità
164 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 1 136%
LiteFinanceVC-Live-03
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
339
Profit Trade:
332 (97.93%)
Loss Trade:
7 (2.06%)
Best Trade:
306.60 USD
Worst Trade:
-267.15 USD
Profitto lordo:
10 626.24 USD (899 428 pips)
Perdita lorda:
-636.92 USD (39 572 pips)
Vincite massime consecutive:
222 (7 041.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
7 041.93 USD (222)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.20%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
37.39
Long Trade:
303 (89.38%)
Short Trade:
36 (10.62%)
Fattore di profitto:
16.68
Profitto previsto:
29.47 USD
Profitto medio:
32.01 USD
Perdita media:
-90.99 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-114.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-267.15 USD (1)
Crescita mensile:
12.25%
Previsione annuale:
148.66%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
267.15 USD (12.77%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.97% (267.15 USD)
Per equità:
25.71% (2 197.10 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 296
USDCHF 25
XNGUSD 13
XAGUSD 4
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 9.9K
USDCHF 128
XNGUSD -163
XAGUSD 127
EURUSD 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 848K
USDCHF 11K
XNGUSD -1.7K
XAGUSD 2.5K
EURUSD -5
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +306.60 USD
Worst Trade: -267 USD
Vincite massime consecutive: 222
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +7 041.93 USD
Massima perdita consecutiva: -114.06 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-03" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

VantageInternational-Live 8
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live04
3.86 × 678
ICMarketsSC-Live25
4.30 × 10
VantageInternational-Live 20
5.20 × 5
Xlence-Real13
8.69 × 13
VantageInternational-Live 3
10.74 × 203
If you prefer a risk-averse approach, your account balance should match mine or be at least $1,000 to start following.
This is a long-term gold holding strategy.
Additionally, for optimal profits, it's recommended to use a swap-free account.


2025.09.02 10:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.16 09:02
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.13 06:25
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.07.03 16:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 07:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 07:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 12:51
No swaps are charged
2025.05.22 11:28
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.19 01:53
No swaps are charged on the signal account
2025.05.17 14:56
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.07 01:17
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.05 17:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.29 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 10:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.02.04 07:51
No swaps are charged
2025.01.31 17:33
No swaps are charged on the signal account
2025.01.15 14:16
Share of days for 80% of trades is too low
2025.01.06 14:16
No swaps are charged
