Dhanapat Nitisvarodom

Grid DMA2 Crypto

Dhanapat Nitisvarodom
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 26%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
700
Kârla kapanan işlemler:
600 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (14.29%)
En iyi işlem:
40.40 USD
En kötü işlem:
-25.82 USD
Brüt kâr:
657.66 USD (1 715 372 pips)
Brüt zarar:
-505.13 USD (1 767 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
169 (127.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.93 USD (169)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
99.28%
Maks. mevduat yükü:
95.40%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
675 (96.43%)
Satış işlemleri:
25 (3.57%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.10 USD
Ortalama zarar:
-5.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.62 USD (17)
Aylık büyüme:
7.09%
Yıllık tahmin:
86.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.95 USD
Maksimum:
394.24 USD (84.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.52% (393.22 USD)
Varlığa göre:
63.11% (567.71 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHUSD 181
BNBUSD 171
XRPUSD 160
SOLUSD 144
ADAUSD 20
LTCUSD 15
DOGEUSD 5
Crypto10 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHUSD 3
BNBUSD 180
XRPUSD 10
SOLUSD -101
ADAUSD 14
LTCUSD -13
DOGEUSD 60
Crypto10 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHUSD -130K
BNBUSD 165K
XRPUSD 49K
SOLUSD -91K
ADAUSD 3.8K
LTCUSD -13K
DOGEUSD 9.9K
Crypto10 183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.40 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 169
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +127.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Dynamic Grid Multi Asset 2 - Crypto
İnceleme yok
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.06 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.14 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 08:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 07:51
No swaps are charged
2025.05.23 07:51
No swaps are charged
2025.05.21 16:53
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 12:04
No swaps are charged
2025.05.09 12:04
No swaps are charged
2025.04.30 19:16
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 07:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.19 23:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.19 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
