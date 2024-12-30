- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
700
Kârla kapanan işlemler:
600 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (14.29%)
En iyi işlem:
40.40 USD
En kötü işlem:
-25.82 USD
Brüt kâr:
657.66 USD (1 715 372 pips)
Brüt zarar:
-505.13 USD (1 767 131 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
169 (127.93 USD)
Maksimum ardışık kâr:
127.93 USD (169)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
99.28%
Maks. mevduat yükü:
95.40%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
13 gün
Düzelme faktörü:
0.39
Alış işlemleri:
675 (96.43%)
Satış işlemleri:
25 (3.57%)
Kâr faktörü:
1.30
Beklenen getiri:
0.22 USD
Ortalama kâr:
1.10 USD
Ortalama zarar:
-5.05 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-1.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-251.62 USD (17)
Aylık büyüme:
7.09%
Yıllık tahmin:
86.00%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
229.95 USD
Maksimum:
394.24 USD (84.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.52% (393.22 USD)
Varlığa göre:
63.11% (567.71 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|181
|BNBUSD
|171
|XRPUSD
|160
|SOLUSD
|144
|ADAUSD
|20
|LTCUSD
|15
|DOGEUSD
|5
|Crypto10
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|ETHUSD
|3
|BNBUSD
|180
|XRPUSD
|10
|SOLUSD
|-101
|ADAUSD
|14
|LTCUSD
|-13
|DOGEUSD
|60
|Crypto10
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|ETHUSD
|-130K
|BNBUSD
|165K
|XRPUSD
|49K
|SOLUSD
|-91K
|ADAUSD
|3.8K
|LTCUSD
|-13K
|DOGEUSD
|9.9K
|Crypto10
|183
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +40.40 USD
En kötü işlem: -26 USD
Maksimum ardışık kazanç: 169
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +127.93 USD
Maksimum ardışık zarar: -1.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
Dynamic Grid Multi Asset 2 - Crypto
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
26%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
39
91%
700
85%
99%
1.30
0.22
USD
USD
63%
1:200