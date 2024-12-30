SignauxSections
Grid DMA2 Crypto
Dhanapat Nitisvarodom

Grid DMA2 Crypto

Dhanapat Nitisvarodom
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2024 25%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
698
Bénéfice trades:
598 (85.67%)
Perte trades:
100 (14.33%)
Meilleure transaction:
40.40 USD
Pire transaction:
-25.82 USD
Bénéfice brut:
652.14 USD (1 713 129 pips)
Perte brute:
-505.13 USD (1 767 131 pips)
Gains consécutifs maximales:
169 (127.93 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
127.93 USD (169)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
99.28%
Charge de dépôt maximale:
95.40%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
25
Temps de détention moyen:
13 jours
Facteur de récupération:
0.37
Longs trades:
674 (96.56%)
Courts trades:
24 (3.44%)
Facteur de profit:
1.29
Rendement attendu:
0.21 USD
Bénéfice moyen:
1.09 USD
Perte moyenne:
-5.05 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-1.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-251.62 USD (17)
Croissance mensuelle:
6.68%
Prévision annuelle:
81.28%
Algo trading:
91%
Prélèvement par solde:
Absolu:
229.95 USD
Maximal:
394.24 USD (84.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.52% (393.22 USD)
Par fonds propres:
63.11% (567.71 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHUSD 181
BNBUSD 170
XRPUSD 159
SOLUSD 144
ADAUSD 20
LTCUSD 15
DOGEUSD 5
Crypto10 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHUSD 3
BNBUSD 176
XRPUSD 8
SOLUSD -101
ADAUSD 14
LTCUSD -13
DOGEUSD 60
Crypto10 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHUSD -130K
BNBUSD 163K
XRPUSD 49K
SOLUSD -91K
ADAUSD 3.8K
LTCUSD -13K
DOGEUSD 9.9K
Crypto10 183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +40.40 USD
Pire transaction: -26 USD
Gains consécutifs maximales: 169
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +127.93 USD
Perte consécutive maximale: -1.02 USD

Dynamic Grid Multi Asset 2 - Crypto
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Grid DMA2 Crypto
30 USD par mois
25%
0
0
USD
1.5K
USD
39
91%
698
85%
99%
1.29
0.21
USD
63%
1:200
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.