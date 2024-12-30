- Crescita
Trade:
700
Profit Trade:
600 (85.71%)
Loss Trade:
100 (14.29%)
Best Trade:
40.40 USD
Worst Trade:
-25.82 USD
Profitto lordo:
657.66 USD (1 715 372 pips)
Perdita lorda:
-505.13 USD (1 767 131 pips)
Vincite massime consecutive:
169 (127.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.93 USD (169)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
99.28%
Massimo carico di deposito:
95.40%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
675 (96.43%)
Short Trade:
25 (3.57%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-1.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.62 USD (17)
Crescita mensile:
7.09%
Previsione annuale:
86.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
229.95 USD
Massimale:
394.24 USD (84.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.52% (393.22 USD)
Per equità:
63.11% (567.71 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHUSD
|181
|BNBUSD
|171
|XRPUSD
|160
|SOLUSD
|144
|ADAUSD
|20
|LTCUSD
|15
|DOGEUSD
|5
|Crypto10
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHUSD
|3
|BNBUSD
|180
|XRPUSD
|10
|SOLUSD
|-101
|ADAUSD
|14
|LTCUSD
|-13
|DOGEUSD
|60
|Crypto10
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHUSD
|-130K
|BNBUSD
|165K
|XRPUSD
|49K
|SOLUSD
|-91K
|ADAUSD
|3.8K
|LTCUSD
|-13K
|DOGEUSD
|9.9K
|Crypto10
|183
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +40.40 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 169
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +127.93 USD
Massima perdita consecutiva: -1.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Dynamic Grid Multi Asset 2 - Crypto
Non ci sono recensioni
