Dhanapat Nitisvarodom

Grid DMA2 Crypto

Dhanapat Nitisvarodom
0 recensioni
Affidabilità
39 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 26%
Pepperstone-Edge01
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
700
Profit Trade:
600 (85.71%)
Loss Trade:
100 (14.29%)
Best Trade:
40.40 USD
Worst Trade:
-25.82 USD
Profitto lordo:
657.66 USD (1 715 372 pips)
Perdita lorda:
-505.13 USD (1 767 131 pips)
Vincite massime consecutive:
169 (127.93 USD)
Massimo profitto consecutivo:
127.93 USD (169)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
99.28%
Massimo carico di deposito:
95.40%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
29
Tempo di attesa medio:
13 giorni
Fattore di recupero:
0.39
Long Trade:
675 (96.43%)
Short Trade:
25 (3.57%)
Fattore di profitto:
1.30
Profitto previsto:
0.22 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
-5.05 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-1.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-251.62 USD (17)
Crescita mensile:
7.09%
Previsione annuale:
86.00%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
229.95 USD
Massimale:
394.24 USD (84.91%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.52% (393.22 USD)
Per equità:
63.11% (567.71 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHUSD 181
BNBUSD 171
XRPUSD 160
SOLUSD 144
ADAUSD 20
LTCUSD 15
DOGEUSD 5
Crypto10 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHUSD 3
BNBUSD 180
XRPUSD 10
SOLUSD -101
ADAUSD 14
LTCUSD -13
DOGEUSD 60
Crypto10 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHUSD -130K
BNBUSD 165K
XRPUSD 49K
SOLUSD -91K
ADAUSD 3.8K
LTCUSD -13K
DOGEUSD 9.9K
Crypto10 183
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.40 USD
Worst Trade: -26 USD
Vincite massime consecutive: 169
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +127.93 USD
Massima perdita consecutiva: -1.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Dynamic Grid Multi Asset 2 - Crypto
Non ci sono recensioni
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.13 09:18
No swaps are charged
2025.08.06 06:20
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.18 11:44
No swaps are charged
2025.07.14 09:21
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.51% of days out of 197 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.01 08:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.23 07:51
No swaps are charged
2025.05.23 07:51
No swaps are charged
2025.05.21 16:53
No swaps are charged on the signal account
2025.05.09 12:04
No swaps are charged
2025.05.09 12:04
No swaps are charged
2025.04.30 19:16
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 00:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 17:10
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 00:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 07:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.20 00:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.19 23:37
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.19 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
