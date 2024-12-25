SinyallerBölümler
Rodrigo Arana Garcia

MomentumDW

Rodrigo Arana Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
463
Kârla kapanan işlemler:
215 (46.43%)
Zararla kapanan işlemler:
248 (53.56%)
En iyi işlem:
17.76 EUR
En kötü işlem:
-12.21 EUR
Brüt kâr:
588.53 EUR (90 447 pips)
Brüt zarar:
-574.85 EUR (89 539 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (30.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
30.00 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
81.66%
Maks. mevduat yükü:
15.39%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
371 (80.13%)
Satış işlemleri:
92 (19.87%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.03 EUR
Ortalama kâr:
2.74 EUR
Ortalama zarar:
-2.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-25.48 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-25.48 EUR (12)
Aylık büyüme:
-0.14%
Yıllık tahmin:
-0.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.77 EUR
Maksimum:
53.89 EUR (4.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (53.89 EUR)
Varlığa göre:
1.31% (13.50 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 165
AUDJPY 126
EURUSD 111
EURJPY 34
AUDCAD 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -11
AUDJPY -42
EURUSD 45
EURJPY 19
AUDCAD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -1.9K
AUDJPY -5.6K
EURUSD 4.7K
EURJPY 2.8K
AUDCAD 873
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +17.76 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +30.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.48 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
OneTrade-Real
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.17 × 12
OrtegaCapital-Server
0.23 × 212
ICMarkets-Live07
0.30 × 124
ICMarkets-Live06
0.47 × 163
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
Pepperstone-Edge07
0.52 × 27
CFHMarkets-Live1
0.53 × 95
AxiTrader-US07-Live
0.56 × 135
Darwinex-Live
0.58 × 273
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
RoboForex-ECN-2
0.59 × 34
ICMarkets-Live09
0.60 × 122
AtlanticPearl-Live 1
0.62 × 42
İnceleme yok
2025.04.23 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 01:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.03 00:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 01:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.25 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MomentumDW
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
1K
EUR
43
100%
463
46%
82%
1.02
0.03
EUR
5%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.