- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
463
Kârla kapanan işlemler:
215 (46.43%)
Zararla kapanan işlemler:
248 (53.56%)
En iyi işlem:
17.76 EUR
En kötü işlem:
-12.21 EUR
Brüt kâr:
588.53 EUR (90 447 pips)
Brüt zarar:
-574.85 EUR (89 539 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (30.00 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
30.00 EUR (7)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
81.66%
Maks. mevduat yükü:
15.39%
En son işlem:
5 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.25
Alış işlemleri:
371 (80.13%)
Satış işlemleri:
92 (19.87%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.03 EUR
Ortalama kâr:
2.74 EUR
Ortalama zarar:
-2.32 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-25.48 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-25.48 EUR (12)
Aylık büyüme:
-0.14%
Yıllık tahmin:
-0.25%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
25.77 EUR
Maksimum:
53.89 EUR (4.97%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.05% (53.89 EUR)
Varlığa göre:
1.31% (13.50 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|165
|AUDJPY
|126
|EURUSD
|111
|EURJPY
|34
|AUDCAD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-11
|AUDJPY
|-42
|EURUSD
|45
|EURJPY
|19
|AUDCAD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-1.9K
|AUDJPY
|-5.6K
|EURUSD
|4.7K
|EURJPY
|2.8K
|AUDCAD
|873
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +17.76 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +30.00 EUR
Maksimum ardışık zarar: -25.48 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.17 × 12
|
OrtegaCapital-Server
|0.23 × 212
|
ICMarkets-Live07
|0.30 × 124
|
ICMarkets-Live06
|0.47 × 163
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.52 × 27
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 95
|
AxiTrader-US07-Live
|0.56 × 135
|
Darwinex-Live
|0.58 × 273
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
RoboForex-ECN-2
|0.59 × 34
|
ICMarkets-Live09
|0.60 × 122
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.62 × 42
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
1%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
43
100%
463
46%
82%
1.02
0.03
EUR
EUR
5%
1:200