Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge09 0.00 × 6 Tickmill-Live05 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live05 0.00 × 5 Pepperstone-Edge11 0.00 × 5 EGlobal-Cent5 0.00 × 4 XMGlobal-Real 21 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live20 0.00 × 6 BlueberryMarkets-Live 0.00 × 3 FusionMarkets-Live 0.00 × 10 OneTrade-Real 0.00 × 2 TurnkeyFX-Live 0.00 × 3 AdmiralMarkets-Live3 0.00 × 1 ATCBrokers-Live 1 0.17 × 12 OrtegaCapital-Server 0.23 × 212 ICMarkets-Live07 0.30 × 124 ICMarkets-Live06 0.47 × 163 XMTrading-Real 12 0.50 × 2 Pepperstone-Edge07 0.52 × 27 CFHMarkets-Live1 0.53 × 95 AxiTrader-US07-Live 0.56 × 135 Darwinex-Live 0.58 × 273 UniverseWheel-Live 0.58 × 72 RoboForex-ECN-2 0.59 × 34 ICMarkets-Live09 0.60 × 122 AtlanticPearl-Live 1 0.62 × 42 175 daha fazla...