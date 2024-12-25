SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / MomentumDW
Rodrigo Arana Garcia

MomentumDW

Rodrigo Arana Garcia
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 1%
Darwinex-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
215 (46.43%)
Loss Trade:
248 (53.56%)
Best Trade:
17.76 EUR
Worst Trade:
-12.21 EUR
Profitto lordo:
588.53 EUR (90 447 pips)
Perdita lorda:
-574.85 EUR (89 539 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (30.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
30.00 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
81.66%
Massimo carico di deposito:
15.39%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
371 (80.13%)
Short Trade:
92 (19.87%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.03 EUR
Profitto medio:
2.74 EUR
Perdita media:
-2.32 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-25.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-25.48 EUR (12)
Crescita mensile:
-0.14%
Previsione annuale:
-0.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.77 EUR
Massimale:
53.89 EUR (4.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (53.89 EUR)
Per equità:
1.31% (13.50 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 165
AUDJPY 126
EURUSD 111
EURJPY 34
AUDCAD 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -11
AUDJPY -42
EURUSD 45
EURJPY 19
AUDCAD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -1.9K
AUDJPY -5.6K
EURUSD 4.7K
EURJPY 2.8K
AUDCAD 873
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +17.76 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +30.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.48 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
OneTrade-Real
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.17 × 12
OrtegaCapital-Server
0.23 × 212
ICMarkets-Live07
0.30 × 124
ICMarkets-Live06
0.47 × 163
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
Pepperstone-Edge07
0.52 × 27
CFHMarkets-Live1
0.53 × 95
AxiTrader-US07-Live
0.56 × 135
Darwinex-Live
0.58 × 273
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
RoboForex-ECN-2
0.59 × 34
ICMarkets-Live09
0.60 × 122
AtlanticPearl-Live 1
0.62 × 42
175 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.04.23 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 01:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.03 00:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 01:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.25 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MomentumDW
30USD al mese
1%
0
0
USD
1K
EUR
43
100%
463
46%
82%
1.02
0.03
EUR
5%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.