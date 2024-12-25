- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
463
Profit Trade:
215 (46.43%)
Loss Trade:
248 (53.56%)
Best Trade:
17.76 EUR
Worst Trade:
-12.21 EUR
Profitto lordo:
588.53 EUR (90 447 pips)
Perdita lorda:
-574.85 EUR (89 539 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (30.00 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
30.00 EUR (7)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
81.66%
Massimo carico di deposito:
15.39%
Ultimo trade:
4 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.25
Long Trade:
371 (80.13%)
Short Trade:
92 (19.87%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.03 EUR
Profitto medio:
2.74 EUR
Perdita media:
-2.32 EUR
Massime perdite consecutive:
12 (-25.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-25.48 EUR (12)
Crescita mensile:
-0.14%
Previsione annuale:
-0.25%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
25.77 EUR
Massimale:
53.89 EUR (4.97%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.05% (53.89 EUR)
Per equità:
1.31% (13.50 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|165
|AUDJPY
|126
|EURUSD
|111
|EURJPY
|34
|AUDCAD
|27
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-11
|AUDJPY
|-42
|EURUSD
|45
|EURJPY
|19
|AUDCAD
|5
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-1.9K
|AUDJPY
|-5.6K
|EURUSD
|4.7K
|EURJPY
|2.8K
|AUDCAD
|873
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +17.76 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 12
Massimo profitto consecutivo: +30.00 EUR
Massima perdita consecutiva: -25.48 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge09
|0.00 × 6
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|0.00 × 5
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 4
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live20
|0.00 × 6
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 3
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 10
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
TurnkeyFX-Live
|0.00 × 3
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-Live 1
|0.17 × 12
|
OrtegaCapital-Server
|0.23 × 212
|
ICMarkets-Live07
|0.30 × 124
|
ICMarkets-Live06
|0.47 × 163
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
Pepperstone-Edge07
|0.52 × 27
|
CFHMarkets-Live1
|0.53 × 95
|
AxiTrader-US07-Live
|0.56 × 135
|
Darwinex-Live
|0.58 × 273
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
RoboForex-ECN-2
|0.59 × 34
|
ICMarkets-Live09
|0.60 × 122
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.62 × 42
