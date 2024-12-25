SignauxSections
Rodrigo Arana Garcia

MomentumDW

Rodrigo Arana Garcia
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 1%
Darwinex-Live
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
463
Bénéfice trades:
215 (46.43%)
Perte trades:
248 (53.56%)
Meilleure transaction:
17.76 EUR
Pire transaction:
-12.21 EUR
Bénéfice brut:
588.53 EUR (90 447 pips)
Perte brute:
-574.85 EUR (89 539 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (30.00 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
30.00 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
81.66%
Charge de dépôt maximale:
15.39%
Dernier trade:
3 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
0.25
Longs trades:
371 (80.13%)
Courts trades:
92 (19.87%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
0.03 EUR
Bénéfice moyen:
2.74 EUR
Perte moyenne:
-2.32 EUR
Pertes consécutives maximales:
12 (-25.48 EUR)
Perte consécutive maximale:
-25.48 EUR (12)
Croissance mensuelle:
-0.30%
Prévision annuelle:
-0.25%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
25.77 EUR
Maximal:
53.89 EUR (4.97%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.05% (53.89 EUR)
Par fonds propres:
1.31% (13.50 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 165
AUDJPY 126
EURUSD 111
EURJPY 34
AUDCAD 27
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -11
AUDJPY -42
EURUSD 45
EURJPY 19
AUDCAD 5
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -1.9K
AUDJPY -5.6K
EURUSD 4.7K
EURJPY 2.8K
AUDCAD 873
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.76 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 7
Pertes consécutives maximales: 12
Bénéfice consécutif maximal: +30.00 EUR
Perte consécutive maximale: -25.48 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge09
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 5
Pepperstone-Edge11
0.00 × 5
EGlobal-Cent5
0.00 × 4
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live20
0.00 × 6
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 3
FusionMarkets-Live
0.00 × 10
OneTrade-Real
0.00 × 2
TurnkeyFX-Live
0.00 × 3
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
ATCBrokers-Live 1
0.17 × 12
OrtegaCapital-Server
0.23 × 212
ICMarkets-Live07
0.30 × 124
ICMarkets-Live06
0.47 × 163
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
Pepperstone-Edge07
0.52 × 27
CFHMarkets-Live1
0.53 × 95
AxiTrader-US07-Live
0.56 × 135
Darwinex-Live
0.58 × 273
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
RoboForex-ECN-2
0.59 × 34
ICMarkets-Live09
0.60 × 122
AtlanticPearl-Live 1
0.62 × 42
175 plus...
Aucun avis
2025.04.23 00:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 147 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.22 03:07
Share of days for 80% of growth is too low
2025.02.06 01:57
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.03 00:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.01.02 05:27
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.30 16:38
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.27 17:50
Share of days for 80% of growth is too low
2024.12.26 01:57
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.25 15:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.