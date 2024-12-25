SinyallerBölümler
Rodrigo Arana Garcia

BreakoutTradeDW

Rodrigo Arana Garcia
0 inceleme
Güvenilirlik
129 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 414
Kârla kapanan işlemler:
1 076 (76.09%)
Zararla kapanan işlemler:
338 (23.90%)
En iyi işlem:
2.59 EUR
En kötü işlem:
-12.45 EUR
Brüt kâr:
378.41 EUR (51 243 pips)
Brüt zarar:
-385.01 EUR (45 343 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (16.42 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.72 EUR (39)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
4.66%
Maks. mevduat yükü:
7.08%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
655 (46.32%)
Satış işlemleri:
759 (53.68%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.00 EUR
Ortalama kâr:
0.35 EUR
Ortalama zarar:
-1.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-10.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-12.45 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.47%
Yıllık tahmin:
-5.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.57 EUR
Maksimum:
46.41 EUR (9.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.97% (46.41 EUR)
Varlığa göre:
0.35% (3.71 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 405
GBPUSD 384
USDJPY 244
GBPJPY 41
GBPCAD 41
EURGBP 39
EURAUD 38
AUDCAD 37
EURJPY 36
EURCAD 29
GBPAUD 28
AUDUSD 27
AUDJPY 22
USDCAD 22
XAUUSD 16
EURCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 8
GBPUSD 50
USDJPY -26
GBPJPY -18
GBPCAD -11
EURGBP -6
EURAUD -4
AUDCAD 0
EURJPY -3
EURCAD -3
GBPAUD -2
AUDUSD -1
AUDJPY -1
USDCAD -1
XAUUSD 11
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 2.7K
GBPUSD 7.1K
USDJPY -1.7K
GBPJPY -1.1K
GBPCAD -1K
EURGBP -174
EURAUD -43
AUDCAD 289
EURJPY 248
EURCAD -188
GBPAUD 112
AUDUSD -3
AUDJPY 163
USDCAD 139
XAUUSD 1.7K
EURCHF 75
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.59 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.42 EUR
Maksimum ardışık zarar: -10.75 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 4
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 240
ATCBrokers-Live 1
0.33 × 15
CFHMarkets-Live1
0.46 × 141
OrtegaCapital-Server
0.48 × 462
RoboForex-ECN-2
0.49 × 152
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 8
ICMarkets-Live06
0.52 × 347
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
ICMarkets-Live09
0.58 × 178
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 12
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
GerchikCo-Live
0.60 × 10
Monex-Server2
0.66 × 50
AxiTrader-US07-Live
0.68 × 211
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.73 × 255
Pepperstone-Edge11
0.83 × 18
İnceleme yok
2025.04.01 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 15:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.65% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.25 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
BreakoutTradeDW
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
1K
EUR
129
100%
1 414
76%
5%
0.98
-0.00
EUR
20%
1:200
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.