- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 414
Kârla kapanan işlemler:
1 076 (76.09%)
Zararla kapanan işlemler:
338 (23.90%)
En iyi işlem:
2.59 EUR
En kötü işlem:
-12.45 EUR
Brüt kâr:
378.41 EUR (51 243 pips)
Brüt zarar:
-385.01 EUR (45 343 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
58 (16.42 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
19.72 EUR (39)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
4.66%
Maks. mevduat yükü:
7.08%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.14
Alış işlemleri:
655 (46.32%)
Satış işlemleri:
759 (53.68%)
Kâr faktörü:
0.98
Beklenen getiri:
-0.00 EUR
Ortalama kâr:
0.35 EUR
Ortalama zarar:
-1.14 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-10.75 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-12.45 EUR (1)
Aylık büyüme:
-0.47%
Yıllık tahmin:
-5.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
38.57 EUR
Maksimum:
46.41 EUR (9.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.97% (46.41 EUR)
Varlığa göre:
0.35% (3.71 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|405
|GBPUSD
|384
|USDJPY
|244
|GBPJPY
|41
|GBPCAD
|41
|EURGBP
|39
|EURAUD
|38
|AUDCAD
|37
|EURJPY
|36
|EURCAD
|29
|GBPAUD
|28
|AUDUSD
|27
|AUDJPY
|22
|USDCAD
|22
|XAUUSD
|16
|EURCHF
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|50
|USDJPY
|-26
|GBPJPY
|-18
|GBPCAD
|-11
|EURGBP
|-6
|EURAUD
|-4
|AUDCAD
|0
|EURJPY
|-3
|EURCAD
|-3
|GBPAUD
|-2
|AUDUSD
|-1
|AUDJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|XAUUSD
|11
|EURCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|2.7K
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-1.7K
|GBPJPY
|-1.1K
|GBPCAD
|-1K
|EURGBP
|-174
|EURAUD
|-43
|AUDCAD
|289
|EURJPY
|248
|EURCAD
|-188
|GBPAUD
|112
|AUDUSD
|-3
|AUDJPY
|163
|USDCAD
|139
|XAUUSD
|1.7K
|EURCHF
|75
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.59 EUR
En kötü işlem: -12 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 39
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +16.42 EUR
Maksimum ardışık zarar: -10.75 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 240
|
ATCBrokers-Live 1
|0.33 × 15
|
CFHMarkets-Live1
|0.46 × 141
|
OrtegaCapital-Server
|0.48 × 462
|
RoboForex-ECN-2
|0.49 × 152
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.52 × 347
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
ICMarkets-Live09
|0.58 × 178
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 12
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
GerchikCo-Live
|0.60 × 10
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
AxiTrader-US07-Live
|0.68 × 211
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.73 × 255
|
Pepperstone-Edge11
|0.83 × 18
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
17%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
129
100%
1 414
76%
5%
0.98
-0.00
EUR
EUR
20%
1:200