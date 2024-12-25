- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 414
Profit Trade:
1 076 (76.09%)
Loss Trade:
338 (23.90%)
Best Trade:
2.59 EUR
Worst Trade:
-12.45 EUR
Profitto lordo:
378.41 EUR (51 243 pips)
Perdita lorda:
-385.01 EUR (45 343 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (16.42 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
19.72 EUR (39)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
4.66%
Massimo carico di deposito:
7.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
655 (46.32%)
Short Trade:
759 (53.68%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.00 EUR
Profitto medio:
0.35 EUR
Perdita media:
-1.14 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-10.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.45 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.47%
Previsione annuale:
-5.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.57 EUR
Massimale:
46.41 EUR (9.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.97% (46.41 EUR)
Per equità:
0.35% (3.71 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|405
|GBPUSD
|384
|USDJPY
|244
|GBPJPY
|41
|GBPCAD
|41
|EURGBP
|39
|EURAUD
|38
|AUDCAD
|37
|EURJPY
|36
|EURCAD
|29
|GBPAUD
|28
|AUDUSD
|27
|AUDJPY
|22
|USDCAD
|22
|XAUUSD
|16
|EURCHF
|5
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|8
|GBPUSD
|50
|USDJPY
|-26
|GBPJPY
|-18
|GBPCAD
|-11
|EURGBP
|-6
|EURAUD
|-4
|AUDCAD
|0
|EURJPY
|-3
|EURCAD
|-3
|GBPAUD
|-2
|AUDUSD
|-1
|AUDJPY
|-1
|USDCAD
|-1
|XAUUSD
|11
|EURCHF
|0
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|2.7K
|GBPUSD
|7.1K
|USDJPY
|-1.7K
|GBPJPY
|-1.1K
|GBPCAD
|-1K
|EURGBP
|-174
|EURAUD
|-43
|AUDCAD
|289
|EURJPY
|248
|EURCAD
|-188
|GBPAUD
|112
|AUDUSD
|-3
|AUDJPY
|163
|USDCAD
|139
|XAUUSD
|1.7K
|EURCHF
|75
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.59 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.42 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.75 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 6
|
TradersWay-Live
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 4
|
OneTrade-Real
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 240
|
ATCBrokers-Live 1
|0.33 × 15
|
CFHMarkets-Live1
|0.46 × 141
|
OrtegaCapital-Server
|0.48 × 462
|
RoboForex-ECN-2
|0.49 × 152
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live20
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live06
|0.52 × 347
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
ICMarkets-Live09
|0.58 × 178
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
ICMarketsSC-Live05
|0.58 × 12
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
GerchikCo-Live
|0.60 × 10
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
AxiTrader-US07-Live
|0.68 × 211
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.73 × 255
|
Pepperstone-Edge11
|0.83 × 18
196 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
17%
0
0
USD
USD
1K
EUR
EUR
129
100%
1 414
76%
5%
0.98
-0.00
EUR
EUR
20%
1:200