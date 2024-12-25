SegnaliSezioni
Rodrigo Arana Garcia

BreakoutTradeDW

Rodrigo Arana Garcia
0 recensioni
Affidabilità
129 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 17%
Darwinex-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 414
Profit Trade:
1 076 (76.09%)
Loss Trade:
338 (23.90%)
Best Trade:
2.59 EUR
Worst Trade:
-12.45 EUR
Profitto lordo:
378.41 EUR (51 243 pips)
Perdita lorda:
-385.01 EUR (45 343 pips)
Vincite massime consecutive:
58 (16.42 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
19.72 EUR (39)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
4.66%
Massimo carico di deposito:
7.08%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.14
Long Trade:
655 (46.32%)
Short Trade:
759 (53.68%)
Fattore di profitto:
0.98
Profitto previsto:
-0.00 EUR
Profitto medio:
0.35 EUR
Perdita media:
-1.14 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-10.75 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.45 EUR (1)
Crescita mensile:
-0.47%
Previsione annuale:
-5.00%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
38.57 EUR
Massimale:
46.41 EUR (9.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.97% (46.41 EUR)
Per equità:
0.35% (3.71 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 405
GBPUSD 384
USDJPY 244
GBPJPY 41
GBPCAD 41
EURGBP 39
EURAUD 38
AUDCAD 37
EURJPY 36
EURCAD 29
GBPAUD 28
AUDUSD 27
AUDJPY 22
USDCAD 22
XAUUSD 16
EURCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 8
GBPUSD 50
USDJPY -26
GBPJPY -18
GBPCAD -11
EURGBP -6
EURAUD -4
AUDCAD 0
EURJPY -3
EURCAD -3
GBPAUD -2
AUDUSD -1
AUDJPY -1
USDCAD -1
XAUUSD 11
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 2.7K
GBPUSD 7.1K
USDJPY -1.7K
GBPJPY -1.1K
GBPCAD -1K
EURGBP -174
EURAUD -43
AUDCAD 289
EURJPY 248
EURCAD -188
GBPAUD 112
AUDUSD -3
AUDJPY 163
USDCAD 139
XAUUSD 1.7K
EURCHF 75
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.59 EUR
Worst Trade: -12 EUR
Vincite massime consecutive: 39
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +16.42 EUR
Massima perdita consecutiva: -10.75 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 4
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 240
ATCBrokers-Live 1
0.33 × 15
CFHMarkets-Live1
0.46 × 141
OrtegaCapital-Server
0.48 × 462
RoboForex-ECN-2
0.49 × 152
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 8
ICMarkets-Live06
0.52 × 347
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
ICMarkets-Live09
0.58 × 178
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 12
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
GerchikCo-Live
0.60 × 10
Monex-Server2
0.66 × 50
AxiTrader-US07-Live
0.68 × 211
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.73 × 255
Pepperstone-Edge11
0.83 × 18
Non ci sono recensioni
2025.04.01 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 15:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.65% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.25 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
BreakoutTradeDW
30USD al mese
17%
0
0
USD
1K
EUR
129
100%
1 414
76%
5%
0.98
-0.00
EUR
20%
1:200
