SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / BreakoutTradeDW
Rodrigo Arana Garcia

BreakoutTradeDW

Rodrigo Arana Garcia
0 avis
Fiabilité
129 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 17%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 414
Bénéfice trades:
1 076 (76.09%)
Perte trades:
338 (23.90%)
Meilleure transaction:
2.59 EUR
Pire transaction:
-12.45 EUR
Bénéfice brut:
378.41 EUR (51 243 pips)
Perte brute:
-385.01 EUR (45 343 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (16.42 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
19.72 EUR (39)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
4.66%
Charge de dépôt maximale:
7.08%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.14
Longs trades:
655 (46.32%)
Courts trades:
759 (53.68%)
Facteur de profit:
0.98
Rendement attendu:
-0.00 EUR
Bénéfice moyen:
0.35 EUR
Perte moyenne:
-1.14 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-10.75 EUR)
Perte consécutive maximale:
-12.45 EUR (1)
Croissance mensuelle:
-0.41%
Prévision annuelle:
-5.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
38.57 EUR
Maximal:
46.41 EUR (9.13%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.97% (46.41 EUR)
Par fonds propres:
0.35% (3.71 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 405
GBPUSD 384
USDJPY 244
GBPJPY 41
GBPCAD 41
EURGBP 39
EURAUD 38
AUDCAD 37
EURJPY 36
EURCAD 29
GBPAUD 28
AUDUSD 27
AUDJPY 22
USDCAD 22
XAUUSD 16
EURCHF 5
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 8
GBPUSD 50
USDJPY -26
GBPJPY -18
GBPCAD -11
EURGBP -6
EURAUD -4
AUDCAD 0
EURJPY -3
EURCAD -3
GBPAUD -2
AUDUSD -1
AUDJPY -1
USDCAD -1
XAUUSD 11
EURCHF 0
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 2.7K
GBPUSD 7.1K
USDJPY -1.7K
GBPJPY -1.1K
GBPCAD -1K
EURGBP -174
EURAUD -43
AUDCAD 289
EURJPY 248
EURCAD -188
GBPAUD 112
AUDUSD -3
AUDJPY 163
USDCAD 139
XAUUSD 1.7K
EURCHF 75
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2.59 EUR
Pire transaction: -12 EUR
Gains consécutifs maximales: 39
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +16.42 EUR
Perte consécutive maximale: -10.75 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

BlueberryMarkets-Live
0.00 × 6
TradersWay-Live
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
Tickmill-Live05
0.00 × 4
OneTrade-Real
0.20 × 5
ICMarkets-Live07
0.28 × 240
ATCBrokers-Live 1
0.33 × 15
CFHMarkets-Live1
0.46 × 141
OrtegaCapital-Server
0.48 × 462
RoboForex-ECN-2
0.49 × 152
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live20
0.50 × 8
ICMarkets-Live06
0.52 × 347
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
ICMarkets-Live09
0.58 × 178
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
ICMarketsSC-Live05
0.58 × 12
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
GerchikCo-Live
0.60 × 10
Monex-Server2
0.66 × 50
AxiTrader-US07-Live
0.68 × 211
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.73 × 255
Pepperstone-Edge11
0.83 × 18
196 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.04.01 13:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.01 12:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.02 09:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.25 15:58
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 0.65% of days out of 619 days of the signal's entire lifetime.
2024.12.25 15:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 7 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
BreakoutTradeDW
30 USD par mois
17%
0
0
USD
1K
EUR
129
100%
1 414
76%
5%
0.98
-0.00
EUR
20%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.