Trung Hieu Hoang

GOLD PRO 6789

Trung Hieu Hoang
0 inceleme
Güvenilirlik
43 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 98%
Exness-Real
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 816
Kârla kapanan işlemler:
1 888 (67.04%)
Zararla kapanan işlemler:
928 (32.95%)
En iyi işlem:
23.94 USD
En kötü işlem:
-21.00 USD
Brüt kâr:
5 067.27 USD (984 478 pips)
Brüt zarar:
-3 413.16 USD (785 721 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
50 (151.65 USD)
Maksimum ardışık kâr:
151.65 USD (50)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
28.71%
Maks. mevduat yükü:
45.71%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
22 saat
Düzelme faktörü:
1.58
Alış işlemleri:
1 290 (45.81%)
Satış işlemleri:
1 526 (54.19%)
Kâr faktörü:
1.48
Beklenen getiri:
0.59 USD
Ortalama kâr:
2.68 USD
Ortalama zarar:
-3.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
75 (-281.71 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-281.71 USD (75)
Aylık büyüme:
1.13%
Yıllık tahmin:
13.76%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
525.98 USD
Maksimum:
1 049.05 USD (41.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.54% (1 049.05 USD)
Varlığa göre:
32.38% (630.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPYm 386
GBPJPYm 380
XAUUSDm 252
EURJPYm 231
GBPUSDm 189
CHFJPYm 172
GBPCADm 166
EURUSDm 166
AUDJPYm 157
EURCADm 148
USDCHFm 86
GBPCHFm 83
NZDJPYm 81
CADJPYm 77
USDCADm 53
NZDCADm 35
AUDUSDm 26
AUDCADm 24
EURCHFm 23
NZDUSDm 23
NZDCHFm 23
AUDCHFm 21
CADCHFm 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPYm 272
GBPJPYm 486
XAUUSDm 99
EURJPYm 212
GBPUSDm 363
CHFJPYm 167
GBPCADm 131
EURUSDm -19
AUDJPYm -68
EURCADm 102
USDCHFm -83
GBPCHFm -72
NZDJPYm 76
CADJPYm 60
USDCADm 34
NZDCADm 15
AUDUSDm -51
AUDCADm -12
EURCHFm -3
NZDUSDm 25
NZDCHFm -52
AUDCHFm -22
CADCHFm -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPYm 40K
GBPJPYm 70K
XAUUSDm -27K
EURJPYm 31K
GBPUSDm 36K
CHFJPYm 26K
GBPCADm 20K
EURUSDm -2.0K
AUDJPYm -9.8K
EURCADm 14K
USDCHFm -7.9K
GBPCHFm -6.1K
NZDJPYm 11K
CADJPYm 8.7K
USDCADm 4.9K
NZDCADm 2K
AUDUSDm -5.1K
AUDCADm -1.6K
EURCHFm -297
NZDUSDm 2.5K
NZDCHFm -4.4K
AUDCHFm -1.8K
CADCHFm -247
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +23.94 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 50
Maksimum ardışık kayıp: 75
Maksimum ardışık kâr: +151.65 USD
Maksimum ardışık zarar: -281.71 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Risk management max 15%, safe and stable profits, follow me if you feel interested in this strategy.
İnceleme yok
2025.09.25 17:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 00:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.26 23:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 12:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 12:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.