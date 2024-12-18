SignauxSections
Trung Hieu Hoang

GOLD PRO 6789

Trung Hieu Hoang
0 avis
Fiabilité
43 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 98%
Exness-Real
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 816
Bénéfice trades:
1 888 (67.04%)
Perte trades:
928 (32.95%)
Meilleure transaction:
23.94 USD
Pire transaction:
-21.00 USD
Bénéfice brut:
5 067.27 USD (984 478 pips)
Perte brute:
-3 413.16 USD (785 721 pips)
Gains consécutifs maximales:
50 (151.65 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
151.65 USD (50)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
28.71%
Charge de dépôt maximale:
45.71%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
22 heures
Facteur de récupération:
1.58
Longs trades:
1 290 (45.81%)
Courts trades:
1 526 (54.19%)
Facteur de profit:
1.48
Rendement attendu:
0.59 USD
Bénéfice moyen:
2.68 USD
Perte moyenne:
-3.68 USD
Pertes consécutives maximales:
75 (-281.71 USD)
Perte consécutive maximale:
-281.71 USD (75)
Croissance mensuelle:
1.13%
Prévision annuelle:
13.76%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
525.98 USD
Maximal:
1 049.05 USD (41.53%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
49.54% (1 049.05 USD)
Par fonds propres:
32.38% (630.73 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPYm 386
GBPJPYm 380
XAUUSDm 252
EURJPYm 231
GBPUSDm 189
CHFJPYm 172
GBPCADm 166
EURUSDm 166
AUDJPYm 157
EURCADm 148
USDCHFm 86
GBPCHFm 83
NZDJPYm 81
CADJPYm 77
USDCADm 53
NZDCADm 35
AUDUSDm 26
AUDCADm 24
EURCHFm 23
NZDUSDm 23
NZDCHFm 23
AUDCHFm 21
CADCHFm 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPYm 272
GBPJPYm 486
XAUUSDm 99
EURJPYm 212
GBPUSDm 363
CHFJPYm 167
GBPCADm 131
EURUSDm -19
AUDJPYm -68
EURCADm 102
USDCHFm -83
GBPCHFm -72
NZDJPYm 76
CADJPYm 60
USDCADm 34
NZDCADm 15
AUDUSDm -51
AUDCADm -12
EURCHFm -3
NZDUSDm 25
NZDCHFm -52
AUDCHFm -22
CADCHFm -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPYm 40K
GBPJPYm 70K
XAUUSDm -27K
EURJPYm 31K
GBPUSDm 36K
CHFJPYm 26K
GBPCADm 20K
EURUSDm -2.0K
AUDJPYm -9.8K
EURCADm 14K
USDCHFm -7.9K
GBPCHFm -6.1K
NZDJPYm 11K
CADJPYm 8.7K
USDCADm 4.9K
NZDCADm 2K
AUDUSDm -5.1K
AUDCADm -1.6K
EURCHFm -297
NZDUSDm 2.5K
NZDCHFm -4.4K
AUDCHFm -1.8K
CADCHFm -247
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +23.94 USD
Pire transaction: -21 USD
Gains consécutifs maximales: 50
Pertes consécutives maximales: 75
Bénéfice consécutif maximal: +151.65 USD
Perte consécutive maximale: -281.71 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Risk management max 15%, safe and stable profits, follow me if you feel interested in this strategy.
