Trung Hieu Hoang

GOLD PRO 6789

Trung Hieu Hoang
0 recensioni
Affidabilità
43 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 98%
Exness-Real
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 816
Profit Trade:
1 888 (67.04%)
Loss Trade:
928 (32.95%)
Best Trade:
23.94 USD
Worst Trade:
-21.00 USD
Profitto lordo:
5 067.27 USD (984 478 pips)
Perdita lorda:
-3 413.16 USD (785 721 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (151.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.65 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
28.71%
Massimo carico di deposito:
45.71%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
1 290 (45.81%)
Short Trade:
1 526 (54.19%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
75 (-281.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.71 USD (75)
Crescita mensile:
1.13%
Previsione annuale:
13.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
525.98 USD
Massimale:
1 049.05 USD (41.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.54% (1 049.05 USD)
Per equità:
32.38% (630.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPYm 386
GBPJPYm 380
XAUUSDm 252
EURJPYm 231
GBPUSDm 189
CHFJPYm 172
GBPCADm 166
EURUSDm 166
AUDJPYm 157
EURCADm 148
USDCHFm 86
GBPCHFm 83
NZDJPYm 81
CADJPYm 77
USDCADm 53
NZDCADm 35
AUDUSDm 26
AUDCADm 24
EURCHFm 23
NZDUSDm 23
NZDCHFm 23
AUDCHFm 21
CADCHFm 14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPYm 272
GBPJPYm 486
XAUUSDm 99
EURJPYm 212
GBPUSDm 363
CHFJPYm 167
GBPCADm 131
EURUSDm -19
AUDJPYm -68
EURCADm 102
USDCHFm -83
GBPCHFm -72
NZDJPYm 76
CADJPYm 60
USDCADm 34
NZDCADm 15
AUDUSDm -51
AUDCADm -12
EURCHFm -3
NZDUSDm 25
NZDCHFm -52
AUDCHFm -22
CADCHFm -3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPYm 40K
GBPJPYm 70K
XAUUSDm -27K
EURJPYm 31K
GBPUSDm 36K
CHFJPYm 26K
GBPCADm 20K
EURUSDm -2.0K
AUDJPYm -9.8K
EURCADm 14K
USDCHFm -7.9K
GBPCHFm -6.1K
NZDJPYm 11K
CADJPYm 8.7K
USDCADm 4.9K
NZDCADm 2K
AUDUSDm -5.1K
AUDCADm -1.6K
EURCHFm -297
NZDUSDm 2.5K
NZDCHFm -4.4K
AUDCHFm -1.8K
CADCHFm -247
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +23.94 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 75
Massimo profitto consecutivo: +151.65 USD
Massima perdita consecutiva: -281.71 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Risk management max 15%, safe and stable profits, follow me if you feel interested in this strategy.
2025.09.25 17:48
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.18 07:53
No swaps are charged on the signal account
2025.09.11 19:25
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.02 08:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 00:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 01:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.13 12:18
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.26 23:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.18 11:26
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.01 13:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 12:06
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.06.19 11:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.19 00:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 01:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.10 13:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.19 12:10
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.61% of days out of 165 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 06:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 22:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
