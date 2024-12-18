- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 816
Profit Trade:
1 888 (67.04%)
Loss Trade:
928 (32.95%)
Best Trade:
23.94 USD
Worst Trade:
-21.00 USD
Profitto lordo:
5 067.27 USD (984 478 pips)
Perdita lorda:
-3 413.16 USD (785 721 pips)
Vincite massime consecutive:
50 (151.65 USD)
Massimo profitto consecutivo:
151.65 USD (50)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
28.71%
Massimo carico di deposito:
45.71%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
22 ore
Fattore di recupero:
1.58
Long Trade:
1 290 (45.81%)
Short Trade:
1 526 (54.19%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
0.59 USD
Profitto medio:
2.68 USD
Perdita media:
-3.68 USD
Massime perdite consecutive:
75 (-281.71 USD)
Massima perdita consecutiva:
-281.71 USD (75)
Crescita mensile:
1.13%
Previsione annuale:
13.76%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
525.98 USD
Massimale:
1 049.05 USD (41.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.54% (1 049.05 USD)
Per equità:
32.38% (630.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPYm
|386
|GBPJPYm
|380
|XAUUSDm
|252
|EURJPYm
|231
|GBPUSDm
|189
|CHFJPYm
|172
|GBPCADm
|166
|EURUSDm
|166
|AUDJPYm
|157
|EURCADm
|148
|USDCHFm
|86
|GBPCHFm
|83
|NZDJPYm
|81
|CADJPYm
|77
|USDCADm
|53
|NZDCADm
|35
|AUDUSDm
|26
|AUDCADm
|24
|EURCHFm
|23
|NZDUSDm
|23
|NZDCHFm
|23
|AUDCHFm
|21
|CADCHFm
|14
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPYm
|272
|GBPJPYm
|486
|XAUUSDm
|99
|EURJPYm
|212
|GBPUSDm
|363
|CHFJPYm
|167
|GBPCADm
|131
|EURUSDm
|-19
|AUDJPYm
|-68
|EURCADm
|102
|USDCHFm
|-83
|GBPCHFm
|-72
|NZDJPYm
|76
|CADJPYm
|60
|USDCADm
|34
|NZDCADm
|15
|AUDUSDm
|-51
|AUDCADm
|-12
|EURCHFm
|-3
|NZDUSDm
|25
|NZDCHFm
|-52
|AUDCHFm
|-22
|CADCHFm
|-3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPYm
|40K
|GBPJPYm
|70K
|XAUUSDm
|-27K
|EURJPYm
|31K
|GBPUSDm
|36K
|CHFJPYm
|26K
|GBPCADm
|20K
|EURUSDm
|-2.0K
|AUDJPYm
|-9.8K
|EURCADm
|14K
|USDCHFm
|-7.9K
|GBPCHFm
|-6.1K
|NZDJPYm
|11K
|CADJPYm
|8.7K
|USDCADm
|4.9K
|NZDCADm
|2K
|AUDUSDm
|-5.1K
|AUDCADm
|-1.6K
|EURCHFm
|-297
|NZDUSDm
|2.5K
|NZDCHFm
|-4.4K
|AUDCHFm
|-1.8K
|CADCHFm
|-247
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +23.94 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 50
Massime perdite consecutive: 75
Massimo profitto consecutivo: +151.65 USD
Massima perdita consecutiva: -281.71 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Risk management max 15%, safe and stable profits, follow me if you feel interested in this strategy.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
98%
0
0
USD
USD
4.1K
USD
USD
43
100%
2 816
67%
29%
1.48
0.59
USD
USD
50%
1:200