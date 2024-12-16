SinyallerBölümler
Jeremy Lloyd Dancer

La Familia Es Todo

Jeremy Lloyd Dancer
0 inceleme
41 hafta
0 / 0 USD
Ayda 99 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -11%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
693
Kârla kapanan işlemler:
340 (49.06%)
Zararla kapanan işlemler:
353 (50.94%)
En iyi işlem:
2 272.50 USD
En kötü işlem:
-1 793.06 USD
Brüt kâr:
64 430.16 USD (343 311 pips)
Brüt zarar:
-70 843.14 USD (405 313 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
17 (4 425.54 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 425.54 USD (17)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
18.49%
Maks. mevduat yükü:
7.41%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
-0.45
Alış işlemleri:
285 (41.13%)
Satış işlemleri:
408 (58.87%)
Kâr faktörü:
0.91
Beklenen getiri:
-9.25 USD
Ortalama kâr:
189.50 USD
Ortalama zarar:
-200.69 USD
Maksimum ardışık kayıp:
16 (-3 673.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4 496.72 USD (13)
Aylık büyüme:
2.44%
Yıllık tahmin:
31.33%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
8 770.33 USD
Maksimum:
14 276.37 USD (36.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.12% (14 192.43 USD)
Varlığa göre:
4.15% (2 688.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 404
GBPJPY 91
EURUSD 50
USDJPY 42
US30 24
AUDUSD 16
GBPUSD 10
GBPAUD 10
NZDUSD 9
EURNZD 8
EURAUD 7
USDCAD 5
AUDJPY 5
EURJPY 4
EURGBP 3
EURCHF 2
GBPNZD 2
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -2.7K
GBPJPY 2.6K
EURUSD -301
USDJPY -874
US30 -493
AUDUSD -1.1K
GBPUSD -768
GBPAUD -8
NZDUSD -354
EURNZD 625
EURAUD 214
USDCAD -626
AUDJPY -974
EURJPY -864
EURGBP -292
EURCHF -108
GBPNZD -53
USDCHF -328
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -8.9K
GBPJPY 9.4K
EURUSD -439
USDJPY -502
US30 -51K
AUDUSD -652
GBPUSD -777
GBPAUD -3K
NZDUSD -2.3K
EURNZD 818
EURAUD 50
USDCAD -591
AUDJPY -1.8K
EURJPY -686
EURGBP -524
EURCHF -380
GBPNZD -580
USDCHF -287
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2 272.50 USD
En kötü işlem: -1 793 USD
Maksimum ardışık kazanç: 17
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +4 425.54 USD
Maksimum ardışık zarar: -3 673.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ThinkMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.14 × 7
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
1.80 × 44
itexsys-Platform
2.50 × 6
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
3.72 × 141
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
GoMarkets-Live
6.76 × 904
RoboMarkets-Pro
6.86 × 7
AdmiralsGroup-Live
7.33 × 6
Murrentrade-Online
7.53 × 15
RoboForex-Pro
8.97 × 121
TickmillEU-Live
9.68 × 964
4 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.24 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 08:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 16:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.17 07:32
Share of trading days is too low
