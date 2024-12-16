SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / La Familia Es Todo
Jeremy Lloyd Dancer

La Familia Es Todo

Jeremy Lloyd Dancer
0 avis
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 99 USD par mois
croissance depuis 2024 -12%
ThinkMarkets-Live
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
691
Bénéfice trades:
338 (48.91%)
Perte trades:
353 (51.09%)
Meilleure transaction:
2 272.50 USD
Pire transaction:
-1 793.06 USD
Bénéfice brut:
64 133.76 USD (341 830 pips)
Perte brute:
-70 843.14 USD (405 313 pips)
Gains consécutifs maximales:
17 (4 425.54 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
4 425.54 USD (17)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
18.49%
Charge de dépôt maximale:
7.41%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
4 heures
Facteur de récupération:
-0.47
Longs trades:
285 (41.24%)
Courts trades:
406 (58.76%)
Facteur de profit:
0.91
Rendement attendu:
-9.71 USD
Bénéfice moyen:
189.74 USD
Perte moyenne:
-200.69 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-3 673.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 496.72 USD (13)
Croissance mensuelle:
3.64%
Prévision annuelle:
44.15%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
8 770.33 USD
Maximal:
14 276.37 USD (36.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.12% (14 192.43 USD)
Par fonds propres:
4.15% (2 688.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 402
GBPJPY 91
EURUSD 50
USDJPY 42
US30 24
AUDUSD 16
GBPUSD 10
GBPAUD 10
NZDUSD 9
EURNZD 8
EURAUD 7
USDCAD 5
AUDJPY 5
EURJPY 4
EURGBP 3
EURCHF 2
GBPNZD 2
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -3K
GBPJPY 2.6K
EURUSD -301
USDJPY -874
US30 -493
AUDUSD -1.1K
GBPUSD -768
GBPAUD -8
NZDUSD -354
EURNZD 625
EURAUD 214
USDCAD -626
AUDJPY -974
EURJPY -864
EURGBP -292
EURCHF -108
GBPNZD -53
USDCHF -328
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -10K
GBPJPY 9.4K
EURUSD -439
USDJPY -502
US30 -51K
AUDUSD -652
GBPUSD -777
GBPAUD -3K
NZDUSD -2.3K
EURNZD 818
EURAUD 50
USDCAD -591
AUDJPY -1.8K
EURJPY -686
EURGBP -524
EURCHF -380
GBPNZD -580
USDCHF -287
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +2 272.50 USD
Pire transaction: -1 793 USD
Gains consécutifs maximales: 17
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +4 425.54 USD
Perte consécutive maximale: -3 673.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ThinkMarkets-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.14 × 7
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
1.80 × 44
itexsys-Platform
2.50 × 6
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
3.72 × 141
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
GoMarkets-Live
6.76 × 904
RoboMarkets-Pro
6.86 × 7
AdmiralsGroup-Live
7.33 × 6
Murrentrade-Online
7.53 × 15
RoboForex-Pro
8.97 × 121
TickmillEU-Live
9.68 × 964
4 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

This is my personal website where you can join me: https://www.strive2b1fx.com/packages

This is a link to my private group on Facebook: https://www.facebook.com/groups/Strive2b1fx

Follow me on YouTube and learn about my Forex Program:

https://youtu.be/dC9r8O0rpno


Aucun avis
2025.06.24 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 08:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 16:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.17 07:32
Share of trading days is too low
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
La Familia Es Todo
99 USD par mois
-12%
0
0
USD
58K
USD
41
0%
691
48%
18%
0.90
-9.71
USD
20%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.