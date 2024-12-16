- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
693
Profit Trade:
340 (49.06%)
Loss Trade:
353 (50.94%)
Best Trade:
2 272.50 USD
Worst Trade:
-1 793.06 USD
Profitto lordo:
64 430.16 USD (343 311 pips)
Perdita lorda:
-70 843.14 USD (405 313 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (4 425.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 425.54 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
18.49%
Massimo carico di deposito:
7.41%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
285 (41.13%)
Short Trade:
408 (58.87%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-9.25 USD
Profitto medio:
189.50 USD
Perdita media:
-200.69 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3 673.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 496.72 USD (13)
Crescita mensile:
2.58%
Previsione annuale:
31.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 770.33 USD
Massimale:
14 276.37 USD (36.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.12% (14 192.43 USD)
Per equità:
4.15% (2 688.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|404
|GBPJPY
|91
|EURUSD
|50
|USDJPY
|42
|US30
|24
|AUDUSD
|16
|GBPUSD
|10
|GBPAUD
|10
|NZDUSD
|9
|EURNZD
|8
|EURAUD
|7
|USDCAD
|5
|AUDJPY
|5
|EURJPY
|4
|EURGBP
|3
|EURCHF
|2
|GBPNZD
|2
|USDCHF
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-2.7K
|GBPJPY
|2.6K
|EURUSD
|-301
|USDJPY
|-874
|US30
|-493
|AUDUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|-768
|GBPAUD
|-8
|NZDUSD
|-354
|EURNZD
|625
|EURAUD
|214
|USDCAD
|-626
|AUDJPY
|-974
|EURJPY
|-864
|EURGBP
|-292
|EURCHF
|-108
|GBPNZD
|-53
|USDCHF
|-328
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-8.9K
|GBPJPY
|9.4K
|EURUSD
|-439
|USDJPY
|-502
|US30
|-51K
|AUDUSD
|-652
|GBPUSD
|-777
|GBPAUD
|-3K
|NZDUSD
|-2.3K
|EURNZD
|818
|EURAUD
|50
|USDCAD
|-591
|AUDJPY
|-1.8K
|EURJPY
|-686
|EURGBP
|-524
|EURCHF
|-380
|GBPNZD
|-580
|USDCHF
|-287
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2 272.50 USD
Worst Trade: -1 793 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +4 425.54 USD
Massima perdita consecutiva: -3 673.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 7
|
ICMarketsSC-MT5
|0.14 × 7
|
Exness-MT5Real5
|0.15 × 13
|
RoboForex-ECN
|0.20 × 35
|
Exness-MT5Real11
|0.35 × 51
|
Eightcap-Live
|0.40 × 40
|
FBS-Real
|0.67 × 21
|
Exness-MT5Real7
|0.69 × 16
|
STARTRADERINTL-Live
|1.00 × 1
|
Coinexx-Live
|1.33 × 15
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.75 × 16
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.80 × 44
|
itexsys-Platform
|2.50 × 6
|
Exness-MT5Real3
|3.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|3.67 × 6
|
ICMarketsEU-MT5-4
|3.72 × 141
|
Weltrade-Real
|3.76 × 50
|
MonetaMarkets-Live
|4.00 × 1
|
GoMarkets-Live
|6.76 × 904
|
RoboMarkets-Pro
|6.86 × 7
|
AdmiralsGroup-Live
|7.33 × 6
|
Murrentrade-Online
|7.53 × 15
|
RoboForex-Pro
|8.97 × 121
|
TickmillEU-Live
|9.68 × 964
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
99USD al mese
-11%
0
0
USD
USD
59K
USD
USD
41
0%
693
49%
18%
0.90
-9.25
USD
USD
20%
1:500