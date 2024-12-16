SegnaliSezioni
Jeremy Lloyd Dancer

La Familia Es Todo

Jeremy Lloyd Dancer
0 recensioni
41 settimane
0 / 0 USD
Copia per 99 USD al mese
crescita dal 2024 -11%
ThinkMarkets-Live
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
693
Profit Trade:
340 (49.06%)
Loss Trade:
353 (50.94%)
Best Trade:
2 272.50 USD
Worst Trade:
-1 793.06 USD
Profitto lordo:
64 430.16 USD (343 311 pips)
Perdita lorda:
-70 843.14 USD (405 313 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (4 425.54 USD)
Massimo profitto consecutivo:
4 425.54 USD (17)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
18.49%
Massimo carico di deposito:
7.41%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
-0.45
Long Trade:
285 (41.13%)
Short Trade:
408 (58.87%)
Fattore di profitto:
0.91
Profitto previsto:
-9.25 USD
Profitto medio:
189.50 USD
Perdita media:
-200.69 USD
Massime perdite consecutive:
16 (-3 673.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 496.72 USD (13)
Crescita mensile:
2.58%
Previsione annuale:
31.33%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
8 770.33 USD
Massimale:
14 276.37 USD (36.17%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.12% (14 192.43 USD)
Per equità:
4.15% (2 688.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 404
GBPJPY 91
EURUSD 50
USDJPY 42
US30 24
AUDUSD 16
GBPUSD 10
GBPAUD 10
NZDUSD 9
EURNZD 8
EURAUD 7
USDCAD 5
AUDJPY 5
EURJPY 4
EURGBP 3
EURCHF 2
GBPNZD 2
USDCHF 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -2.7K
GBPJPY 2.6K
EURUSD -301
USDJPY -874
US30 -493
AUDUSD -1.1K
GBPUSD -768
GBPAUD -8
NZDUSD -354
EURNZD 625
EURAUD 214
USDCAD -626
AUDJPY -974
EURJPY -864
EURGBP -292
EURCHF -108
GBPNZD -53
USDCHF -328
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -8.9K
GBPJPY 9.4K
EURUSD -439
USDJPY -502
US30 -51K
AUDUSD -652
GBPUSD -777
GBPAUD -3K
NZDUSD -2.3K
EURNZD 818
EURAUD 50
USDCAD -591
AUDJPY -1.8K
EURJPY -686
EURGBP -524
EURCHF -380
GBPNZD -580
USDCHF -287
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 272.50 USD
Worst Trade: -1 793 USD
Vincite massime consecutive: 17
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +4 425.54 USD
Massima perdita consecutiva: -3 673.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ThinkMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real2
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 7
ICMarketsSC-MT5
0.14 × 7
Exness-MT5Real5
0.15 × 13
RoboForex-ECN
0.20 × 35
Exness-MT5Real11
0.35 × 51
Eightcap-Live
0.40 × 40
FBS-Real
0.67 × 21
Exness-MT5Real7
0.69 × 16
STARTRADERINTL-Live
1.00 × 1
Coinexx-Live
1.33 × 15
ICMarketsEU-MT5-5
1.75 × 16
ICMarketsSC-MT5-4
1.80 × 44
itexsys-Platform
2.50 × 6
Exness-MT5Real3
3.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
3.67 × 6
ICMarketsEU-MT5-4
3.72 × 141
Weltrade-Real
3.76 × 50
MonetaMarkets-Live
4.00 × 1
GoMarkets-Live
6.76 × 904
RoboMarkets-Pro
6.86 × 7
AdmiralsGroup-Live
7.33 × 6
Murrentrade-Online
7.53 × 15
RoboForex-Pro
8.97 × 121
TickmillEU-Live
9.68 × 964
4 più
Non ci sono recensioni
2025.06.24 04:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 18:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.14 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 14:27
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.68% of days out of 148 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.13 12:27
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.22 02:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.21 16:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.15 13:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.83% of days out of 120 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.14 14:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.13 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.18 15:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.14 11:08
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.14% of days out of 88 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.25 08:10
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.01.06 12:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.01.06 02:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.02 16:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.27 00:11
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 16:29
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.12.18 09:45
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.17 07:32
Share of trading days is too low
