Yu Xiao

Xy EurUsd

Yu Xiao
0 inceleme
Güvenilirlik
46 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 1 426%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12 558
Kârla kapanan işlemler:
9 060 (72.14%)
Zararla kapanan işlemler:
3 498 (27.85%)
En iyi işlem:
418.60 USD
En kötü işlem:
-87.75 USD
Brüt kâr:
23 125.83 USD (509 231 pips)
Brüt zarar:
-11 632.67 USD (382 242 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
38 (23.34 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 690.55 USD (19)
Sharpe oranı:
0.06
Alım-satım etkinliği:
60.23%
Maks. mevduat yükü:
94.51%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
152
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
13.28
Alış işlemleri:
6 409 (51.04%)
Satış işlemleri:
6 149 (48.96%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
0.92 USD
Ortalama kâr:
2.55 USD
Ortalama zarar:
-3.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
21 (-576.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-865.40 USD (16)
Aylık büyüme:
7.59%
Yıllık tahmin:
92.43%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
865.40 USD (10.43%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
14.59% (375.40 USD)
Varlığa göre:
65.67% (1 228.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 12558
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 129K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +418.60 USD
En kötü işlem: -88 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 16
Maksimum ardışık kâr: +23.34 USD
Maksimum ardışık zarar: -576.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TradeMaxGlobal-Live12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
Eur/Usd
İnceleme yok
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 16:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.12 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 21:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 11:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.04 11:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.02 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.02 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Xy EurUsd
Ayda 50 USD
1 426%
0
0
USD
8.5K
USD
46
100%
12 558
72%
60%
1.98
0.92
USD
66%
1:500
