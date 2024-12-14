SignauxSections
Yu Xiao

Xy EurUsd

Yu Xiao
0 avis
Fiabilité
46 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2024 1 426%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
12 558
Bénéfice trades:
9 060 (72.14%)
Perte trades:
3 498 (27.85%)
Meilleure transaction:
418.60 USD
Pire transaction:
-87.75 USD
Bénéfice brut:
23 125.83 USD (509 231 pips)
Perte brute:
-11 632.67 USD (382 242 pips)
Gains consécutifs maximales:
38 (23.34 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 690.55 USD (19)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
60.23%
Charge de dépôt maximale:
94.51%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
184
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
13.28
Longs trades:
6 409 (51.04%)
Courts trades:
6 149 (48.96%)
Facteur de profit:
1.99
Rendement attendu:
0.92 USD
Bénéfice moyen:
2.55 USD
Perte moyenne:
-3.33 USD
Pertes consécutives maximales:
21 (-576.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-865.40 USD (16)
Croissance mensuelle:
7.96%
Prévision annuelle:
96.53%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
865.40 USD (10.43%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
14.59% (375.40 USD)
Par fonds propres:
65.67% (1 228.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 12558
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 11K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 129K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +418.60 USD
Pire transaction: -88 USD
Gains consécutifs maximales: 19
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +23.34 USD
Perte consécutive maximale: -576.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TradeMaxGlobal-Live12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
Eur/Usd
Aucun avis
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 16:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.12 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 21:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 11:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.04 11:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.02 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.02 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.