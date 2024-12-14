SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Xy EurUsd
Yu Xiao

Xy EurUsd

Yu Xiao
0 recensioni
Affidabilità
46 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2024 1 426%
TradeMaxGlobal-Live12
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
12 558
Profit Trade:
9 060 (72.14%)
Loss Trade:
3 498 (27.85%)
Best Trade:
418.60 USD
Worst Trade:
-87.75 USD
Profitto lordo:
23 125.83 USD (509 231 pips)
Perdita lorda:
-11 632.67 USD (382 242 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (23.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 690.55 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
60.23%
Massimo carico di deposito:
94.51%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
152
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.28
Long Trade:
6 409 (51.04%)
Short Trade:
6 149 (48.96%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-3.33 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-576.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-865.40 USD (16)
Crescita mensile:
7.59%
Previsione annuale:
92.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
865.40 USD (10.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.59% (375.40 USD)
Per equità:
65.67% (1 228.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 12558
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 11K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 129K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +418.60 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +23.34 USD
Massima perdita consecutiva: -576.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 1
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Eur/Usd
Non ci sono recensioni
2025.09.25 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 13:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.06.12 12:46
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.03.14 12:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.03.03 17:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.03.03 16:23
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 13:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.12 12:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 11:27
High current drawdown in 46% indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 09:16
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.02.12 08:13
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.02.07 21:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 14:44
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.06 11:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 16:18
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.05 14:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.04 11:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.02 12:17
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.02.02 10:08
Too much growth in the last month indicates a high risk
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Xy EurUsd
50USD al mese
1 426%
0
0
USD
8.5K
USD
46
100%
12 558
72%
60%
1.98
0.92
USD
66%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.