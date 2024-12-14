- Crescita
Trade:
12 558
Profit Trade:
9 060 (72.14%)
Loss Trade:
3 498 (27.85%)
Best Trade:
418.60 USD
Worst Trade:
-87.75 USD
Profitto lordo:
23 125.83 USD (509 231 pips)
Perdita lorda:
-11 632.67 USD (382 242 pips)
Vincite massime consecutive:
38 (23.34 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 690.55 USD (19)
Indice di Sharpe:
0.06
Attività di trading:
60.23%
Massimo carico di deposito:
94.51%
Ultimo trade:
22 ore fa
Trade a settimana:
152
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
13.28
Long Trade:
6 409 (51.04%)
Short Trade:
6 149 (48.96%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
0.92 USD
Profitto medio:
2.55 USD
Perdita media:
-3.33 USD
Massime perdite consecutive:
21 (-576.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-865.40 USD (16)
Crescita mensile:
7.59%
Previsione annuale:
92.43%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
865.40 USD (10.43%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
14.59% (375.40 USD)
Per equità:
65.67% (1 228.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|12558
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|11K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|129K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +418.60 USD
Worst Trade: -88 USD
Vincite massime consecutive: 19
Massime perdite consecutive: 16
Massimo profitto consecutivo: +23.34 USD
Massima perdita consecutiva: -576.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TradeMaxGlobal-Live12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 1
Eur/Usd
Non ci sono recensioni
