Groupe Perdigau Investissements

ACTIDEAS

Groupe Perdigau Investissements
0 inceleme
Güvenilirlik
42 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 6%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 412
Kârla kapanan işlemler:
2 015 (83.54%)
Zararla kapanan işlemler:
397 (16.46%)
En iyi işlem:
73.54 EUR
En kötü işlem:
-156.95 EUR
Brüt kâr:
2 272.07 EUR (112 394 pips)
Brüt zarar:
-2 046.83 EUR (109 863 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
64 (33.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
145.43 EUR (10)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
87.63%
Maks. mevduat yükü:
6.34%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
101
Ort. tutma süresi:
13 saat
Düzelme faktörü:
0.36
Alış işlemleri:
1 407 (58.33%)
Satış işlemleri:
1 005 (41.67%)
Kâr faktörü:
1.11
Beklenen getiri:
0.09 EUR
Ortalama kâr:
1.13 EUR
Ortalama zarar:
-5.16 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-324.53 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-324.53 EUR (6)
Aylık büyüme:
2.14%
Yıllık tahmin:
25.10%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
135.29 EUR
Maksimum:
633.48 EUR (13.83%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.82% (633.48 EUR)
Varlığa göre:
21.89% (930.76 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD+ 1431
GBPUSD+ 505
USDJPY+ 202
USDCHF+ 119
XAUUSD+ 82
AUDNZD+ 28
AUDCAD+ 24
NZDCAD+ 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD+ 495
GBPUSD+ 212
USDJPY+ 11
USDCHF+ -555
XAUUSD+ 47
AUDNZD+ 18
AUDCAD+ 6
NZDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD+ 22K
GBPUSD+ 6.3K
USDJPY+ 2.7K
USDCHF+ -34K
XAUUSD+ 4.1K
AUDNZD+ 1.2K
AUDCAD+ -606
NZDCAD+ 2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +73.54 EUR
En kötü işlem: -157 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +33.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -324.53 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 12:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.45% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.18 20:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.16 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.16 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.16 10:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.16 09:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.13 19:04
High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.13 19:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.12.13 19:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 19:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ACTIDEAS
Ayda 30 USD
6%
0
0
USD
4.3K
EUR
42
96%
2 412
83%
88%
1.11
0.09
EUR
22%
1:500
Kopyala

