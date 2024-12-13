SignauxSections
Groupe Perdigau Investissements

ACTIDEAS

Groupe Perdigau Investissements
0 avis
Fiabilité
41 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 6%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 411
Bénéfice trades:
2 014 (83.53%)
Perte trades:
397 (16.47%)
Meilleure transaction:
73.54 EUR
Pire transaction:
-156.95 EUR
Bénéfice brut:
2 271.58 EUR (112 304 pips)
Perte brute:
-2 046.83 EUR (109 863 pips)
Gains consécutifs maximales:
64 (33.93 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
145.43 EUR (10)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
87.63%
Charge de dépôt maximale:
6.34%
Dernier trade:
5 il y a des heures
Trades par semaine:
100
Temps de détention moyen:
13 heures
Facteur de récupération:
0.35
Longs trades:
1 406 (58.32%)
Courts trades:
1 005 (41.68%)
Facteur de profit:
1.11
Rendement attendu:
0.09 EUR
Bénéfice moyen:
1.13 EUR
Perte moyenne:
-5.16 EUR
Pertes consécutives maximales:
6 (-324.53 EUR)
Perte consécutive maximale:
-324.53 EUR (6)
Croissance mensuelle:
2.06%
Prévision annuelle:
25.67%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
135.29 EUR
Maximal:
633.48 EUR (13.83%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.82% (633.48 EUR)
Par fonds propres:
21.89% (930.76 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD+ 1431
GBPUSD+ 505
USDJPY+ 202
USDCHF+ 119
XAUUSD+ 82
AUDNZD+ 28
AUDCAD+ 24
NZDCAD+ 20
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD+ 495
GBPUSD+ 212
USDJPY+ 11
USDCHF+ -555
XAUUSD+ 47
AUDNZD+ 18
AUDCAD+ 6
NZDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD+ 22K
GBPUSD+ 6.3K
USDJPY+ 2.7K
USDCHF+ -34K
XAUUSD+ 4.1K
AUDNZD+ 1.2K
AUDCAD+ -606
NZDCAD+ 2.1K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +73.54 EUR
Pire transaction: -157 EUR
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +33.93 EUR
Perte consécutive maximale: -324.53 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 12:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.45% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.18 20:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.16 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.16 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.16 10:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.16 09:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.13 19:04
High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.13 19:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.12.13 19:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 19:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
ACTIDEAS
30 USD par mois
6%
0
0
USD
4.3K
EUR
41
96%
2 411
83%
88%
1.10
0.09
EUR
22%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.