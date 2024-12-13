SegnaliSezioni
Groupe Perdigau Investissements

ACTIDEAS

Groupe Perdigau Investissements
0 recensioni
Affidabilità
42 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 6%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 412
Profit Trade:
2 015 (83.54%)
Loss Trade:
397 (16.46%)
Best Trade:
73.54 EUR
Worst Trade:
-156.95 EUR
Profitto lordo:
2 272.07 EUR (112 394 pips)
Perdita lorda:
-2 046.83 EUR (109 863 pips)
Vincite massime consecutive:
64 (33.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
145.43 EUR (10)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
87.63%
Massimo carico di deposito:
6.34%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
101
Tempo di attesa medio:
13 ore
Fattore di recupero:
0.36
Long Trade:
1 407 (58.33%)
Short Trade:
1 005 (41.67%)
Fattore di profitto:
1.11
Profitto previsto:
0.09 EUR
Profitto medio:
1.13 EUR
Perdita media:
-5.16 EUR
Massime perdite consecutive:
6 (-324.53 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-324.53 EUR (6)
Crescita mensile:
2.07%
Previsione annuale:
25.10%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
135.29 EUR
Massimale:
633.48 EUR (13.83%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.82% (633.48 EUR)
Per equità:
21.89% (930.76 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD+ 1431
GBPUSD+ 505
USDJPY+ 202
USDCHF+ 119
XAUUSD+ 82
AUDNZD+ 28
AUDCAD+ 24
NZDCAD+ 21
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD+ 495
GBPUSD+ 212
USDJPY+ 11
USDCHF+ -555
XAUUSD+ 47
AUDNZD+ 18
AUDCAD+ 6
NZDCAD+ 22
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD+ 22K
GBPUSD+ 6.3K
USDJPY+ 2.7K
USDCHF+ -34K
XAUUSD+ 4.1K
AUDNZD+ 1.2K
AUDCAD+ -606
NZDCAD+ 2.2K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +73.54 EUR
Worst Trade: -157 EUR
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +33.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -324.53 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.06.13 07:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 16:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.06 12:59
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 3.45% of days out of 145 days of the signal's entire lifetime.
2025.02.21 18:04
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.12.18 20:46
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.12.16 20:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.16 19:20
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.12.16 10:51
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.16 09:48
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.13 19:04
High risk of negative slippage when copying deals
2024.12.13 19:04
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2024.12.13 19:04
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2024.12.13 19:04
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
ACTIDEAS
30USD al mese
6%
0
0
USD
4.3K
EUR
42
96%
2 412
83%
88%
1.11
0.09
EUR
22%
1:500
