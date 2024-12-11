SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TIW 50k Account
Suresh Patil

TIW 50k Account

Suresh Patil
0 inceleme
Güvenilirlik
52 hafta
0 / 0 USD
Ayda 128 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 68%
FxPro.com-Real08
1:200
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 302
Kârla kapanan işlemler:
1 043 (80.10%)
Zararla kapanan işlemler:
259 (19.89%)
En iyi işlem:
431.38 USD
En kötü işlem:
-619.40 USD
Brüt kâr:
20 449.63 USD (245 248 pips)
Brüt zarar:
-12 349.38 USD (165 260 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
60 (733.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 016.25 USD (29)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
79.41%
Maks. mevduat yükü:
25.58%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.27
Alış işlemleri:
702 (53.92%)
Satış işlemleri:
600 (46.08%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
6.22 USD
Ortalama kâr:
19.61 USD
Ortalama zarar:
-47.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-333.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-720.40 USD (4)
Aylık büyüme:
-0.02%
Yıllık tahmin:
-0.22%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 292.37 USD (24.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.44% (654.36 USD)
Varlığa göre:
17.89% (1 211.56 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 801
EURUSD 158
EURGBP 97
USDCAD 64
GOLD 53
USDCHF 40
NZDCAD 25
AUDUSD 23
USDJPY 20
SILVER 12
GBPNZD 5
GBPCAD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 5K
EURUSD 1.5K
EURGBP 75
USDCAD 590
GOLD -254
USDCHF 322
NZDCAD 82
AUDUSD 220
USDJPY 91
SILVER 569
GBPNZD -40
GBPCAD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 38K
EURUSD 11K
EURGBP 6.5K
USDCAD 12K
GOLD 1.6K
USDCHF 204
NZDCAD 4.3K
AUDUSD 3.4K
USDJPY 1.2K
SILVER 1.5K
GBPNZD 266
GBPCAD -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +431.38 USD
En kötü işlem: -619 USD
Maksimum ardışık kazanç: 29
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +733.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -333.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FxPro.com-Real08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FxPro.com-Real08
1.50 × 2
FxPro.com-Real01
5.00 × 2
Exness-Real29
6.00 × 1
ATFXGM9-Live
12.57 × 30
FBS-Real-12
26.44 × 9
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
This Account runs multi strategy Algo
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.5% of days out of 333 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.81% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
No swaps are charged on the signal account
2024.12.18 14:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
TIW 50k Account
Ayda 128 USD
68%
0
0
USD
7.7K
USD
52
99%
1 302
80%
79%
1.65
6.22
USD
18%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.