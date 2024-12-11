- Crescita
Trade:
1 302
Profit Trade:
1 043 (80.10%)
Loss Trade:
259 (19.89%)
Best Trade:
431.38 USD
Worst Trade:
-619.40 USD
Profitto lordo:
20 449.63 USD (245 248 pips)
Perdita lorda:
-12 349.38 USD (165 260 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (733.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 016.25 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
79.41%
Massimo carico di deposito:
25.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.27
Long Trade:
702 (53.92%)
Short Trade:
600 (46.08%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
6.22 USD
Profitto medio:
19.61 USD
Perdita media:
-47.68 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-333.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-720.40 USD (4)
Crescita mensile:
2.58%
Previsione annuale:
31.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 292.37 USD (24.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (654.36 USD)
Per equità:
17.89% (1 211.56 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|801
|EURUSD
|158
|EURGBP
|97
|USDCAD
|64
|GOLD
|53
|USDCHF
|40
|NZDCAD
|25
|AUDUSD
|23
|USDJPY
|20
|SILVER
|12
|GBPNZD
|5
|GBPCAD
|4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|5K
|EURUSD
|1.5K
|EURGBP
|75
|USDCAD
|590
|GOLD
|-254
|USDCHF
|322
|NZDCAD
|82
|AUDUSD
|220
|USDJPY
|91
|SILVER
|569
|GBPNZD
|-40
|GBPCAD
|-4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|38K
|EURUSD
|11K
|EURGBP
|6.5K
|USDCAD
|12K
|GOLD
|1.6K
|USDCHF
|204
|NZDCAD
|4.3K
|AUDUSD
|3.4K
|USDJPY
|1.2K
|SILVER
|1.5K
|GBPNZD
|266
|GBPCAD
|-9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +431.38 USD
Worst Trade: -619 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +733.74 USD
Massima perdita consecutiva: -333.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
FxPro.com-Real08
|1.50 × 2
FxPro.com-Real01
|5.00 × 2
Exness-Real29
|6.00 × 1
ATFXGM9-Live
|12.57 × 30
FBS-Real-12
|26.44 × 9
This Account runs multi strategy Algo
