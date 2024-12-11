SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / TIW 50k Account
Suresh Patil

TIW 50k Account

Suresh Patil
0 recensioni
Affidabilità
52 settimane
0 / 0 USD
Copia per 128 USD al mese
crescita dal 2024 68%
FxPro.com-Real08
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 302
Profit Trade:
1 043 (80.10%)
Loss Trade:
259 (19.89%)
Best Trade:
431.38 USD
Worst Trade:
-619.40 USD
Profitto lordo:
20 449.63 USD (245 248 pips)
Perdita lorda:
-12 349.38 USD (165 260 pips)
Vincite massime consecutive:
60 (733.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 016.25 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
79.41%
Massimo carico di deposito:
25.58%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
6.27
Long Trade:
702 (53.92%)
Short Trade:
600 (46.08%)
Fattore di profitto:
1.66
Profitto previsto:
6.22 USD
Profitto medio:
19.61 USD
Perdita media:
-47.68 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-333.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-720.40 USD (4)
Crescita mensile:
2.58%
Previsione annuale:
31.35%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 292.37 USD (24.25%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
8.44% (654.36 USD)
Per equità:
17.89% (1 211.56 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 801
EURUSD 158
EURGBP 97
USDCAD 64
GOLD 53
USDCHF 40
NZDCAD 25
AUDUSD 23
USDJPY 20
SILVER 12
GBPNZD 5
GBPCAD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 5K
EURUSD 1.5K
EURGBP 75
USDCAD 590
GOLD -254
USDCHF 322
NZDCAD 82
AUDUSD 220
USDJPY 91
SILVER 569
GBPNZD -40
GBPCAD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 38K
EURUSD 11K
EURGBP 6.5K
USDCAD 12K
GOLD 1.6K
USDCHF 204
NZDCAD 4.3K
AUDUSD 3.4K
USDJPY 1.2K
SILVER 1.5K
GBPNZD 266
GBPCAD -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +431.38 USD
Worst Trade: -619 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 4
Massimo profitto consecutivo: +733.74 USD
Massima perdita consecutiva: -333.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FxPro.com-Real08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FxPro.com-Real08
1.50 × 2
FxPro.com-Real01
5.00 × 2
Exness-Real29
6.00 × 1
ATFXGM9-Live
12.57 × 30
FBS-Real-12
26.44 × 9
This Account runs multi strategy Algo
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.5% of days out of 333 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.81% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
No swaps are charged on the signal account
2024.12.18 14:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
