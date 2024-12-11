SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TIW 50k Account
Suresh Patil

TIW 50k Account

Suresh Patil
0 avis
Fiabilité
52 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 128 USD par mois
croissance depuis 2024 68%
FxPro.com-Real08
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 302
Bénéfice trades:
1 043 (80.10%)
Perte trades:
259 (19.89%)
Meilleure transaction:
431.38 USD
Pire transaction:
-619.40 USD
Bénéfice brut:
20 449.63 USD (245 248 pips)
Perte brute:
-12 349.38 USD (165 260 pips)
Gains consécutifs maximales:
60 (733.74 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 016.25 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
79.41%
Charge de dépôt maximale:
25.58%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
6.27
Longs trades:
702 (53.92%)
Courts trades:
600 (46.08%)
Facteur de profit:
1.66
Rendement attendu:
6.22 USD
Bénéfice moyen:
19.61 USD
Perte moyenne:
-47.68 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-333.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-720.40 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.58%
Prévision annuelle:
31.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 292.37 USD (24.25%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.44% (654.36 USD)
Par fonds propres:
17.89% (1 211.56 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD 801
EURUSD 158
EURGBP 97
USDCAD 64
GOLD 53
USDCHF 40
NZDCAD 25
AUDUSD 23
USDJPY 20
SILVER 12
GBPNZD 5
GBPCAD 4
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD 5K
EURUSD 1.5K
EURGBP 75
USDCAD 590
GOLD -254
USDCHF 322
NZDCAD 82
AUDUSD 220
USDJPY 91
SILVER 569
GBPNZD -40
GBPCAD -4
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD 38K
EURUSD 11K
EURGBP 6.5K
USDCAD 12K
GOLD 1.6K
USDCHF 204
NZDCAD 4.3K
AUDUSD 3.4K
USDJPY 1.2K
SILVER 1.5K
GBPNZD 266
GBPCAD -9
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +431.38 USD
Pire transaction: -619 USD
Gains consécutifs maximales: 29
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +733.74 USD
Perte consécutive maximale: -333.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FxPro.com-Real08" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FxPro.com-Real08
1.50 × 2
FxPro.com-Real01
5.00 × 2
Exness-Real29
6.00 × 1
ATFXGM9-Live
12.57 × 30
FBS-Real-12
26.44 × 9
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
This Account runs multi strategy Algo
Aucun avis
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 05:54
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.5% of days out of 333 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.11 08:28
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.08 13:00
80% of growth achieved within 15 days. This comprises 4.81% of days out of 312 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.13 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.10 11:00
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.09 14:15
No swaps are charged
2025.01.08 12:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.01.08 09:19
No swaps are charged on the signal account
2024.12.18 14:07
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
TIW 50k Account
128 USD par mois
68%
0
0
USD
7.7K
USD
52
99%
1 302
80%
79%
1.65
6.22
USD
18%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.